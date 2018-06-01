Mahkemeden Samsung Hakkındaki Güncelleme Kararı

Hollanda'da Samsung aleyhine açılan ve bir süredir devam eden mahkemede kazanan taraf Samsung oldu.

Hollanda'da Tüketici Hakları Derneği, geçtiğimiz aylarda Samsung'un piyasaya sürdüğü telefonları en az 4 sene boyunca güncellemesi gerektiği yönünde bir dava açmıştı. Yeni nesil telefonları alamayanların da satın aldığı ürünün imkanlarını sonuna dek kullanması gerektiği belirten tüketicilerin talebi reddedildi.

Samsung, davada haklarını şu şekilde savundu: "Telefonların piyasaya çıktığı andan itibaren 2 senelik bir güncelleme garantisi veriyoruz ve bunun makul bir süre olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca zaten müşteriler telefonu alırken bu durumu kabul ederek satın alıyorlar."

Üzerine inşa edilen savumayı mahkeme haklı buldu ve Samsung davayı bu şekilde kazanmış oldu.Tabii tüketiciler için bu bir hayal kırıklığı, nitekim bu dava bir Avrupa Birliği ülkesinde geçtiği için diğer ülkelere de emsal teşkil edebilirdi. Ancak büyük şirketlerin başarılı avukatları bir kez daha numarasını yaptı ve davayı kazandı.