Son Dakika: Mahkemeden Wikipedia Hakkında Flaş Karar!

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia adlı vakfın yaptığı erişim engeline yönelik itirazını reddetti.

Wikipedia’ya içinde bulunan bazı içeriklerden dolayı Türkiye’den erişimin engellenmesi nedeniyle sitenin bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, idari tedbir kararının ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etmişti. Kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunun belirtildiği itirazda, daha önce Google ve YouTube için verilen kararlar hatırlatıldı. Ayrıca söz konusu içeriklerin Wikipedia’nın 2 dildeki versiyonunda yer aldığı, platformun tamamen kapatılmasının ölçüsüz bir karar olduğu ifade edildi. İtirazı değerlendiren mahkeme, itirazın reddine karar vererek yasağın devam etmesi yolunda karar verdi.

Wikipedia, 29 Nisan tarihinde Türkiye’yi teröre destek veren ve aynı düzlemde terör işbirlikçisi olarak göstermeye çalışan tavrı nedeniyle BTK tarafından erişime engellenmişti. BTK ise Wikipedia’nın üzerine düşen görevi yerine getirmeyip söz konusu içerikleri kaldırmadığı, hatta koruma altına aldığını belirtti.

Wikipedia’nın bazı sayfaları hala kaldırmadığına dikkat çeken BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve istedikleri kararlar uygulanmadan sitenin açılmasının mümkün olmadığını söylemişi. Sayan, "Buna karşın site, hukuki olarak ifade özgürlüğünü kullanabilmek için gereğinin yapılacağını söyleyen editörü, 'legal haklarımı kullanacağım' dediği için kendi iç kurallarına göre vandalizmle suçlayabilmekte, platformun kendi kuralları içinde bunu uygulamayı hakkı olarak görmektedir" diyerek Wikipedia’nın anlaşmaya yanaşmadığına dikkat çekti.