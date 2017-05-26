Booking.com’un engelleme kararına ilişkin yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedildi. Bu itiraz, mahkemenin aldığı karara yönelikti.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada hem Booking.com hem de TÜRSAB’ın avukatları hazır bulundu. Alınan karara göre şirketin ve diğer otelcilerin yaptığı itirazlar reddedildi, booking.com’a uygulanan ihtiyati tedbirin devam edilmesi kararlaştırıldı.

Booking.com tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: “Mahkemenin ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına yönelik yaptığımız itirazın reddine karar vermesi tarafımızda hayal kırıklığı yaratmıştır. Gerekçeli kararın her bir tarafa tebliğini takiben 2 haftalık yasal süre içinde karara itiraz edeceğimizi bildiririz. Dolayısıyla itirazımızın değerlendirileceği süre içerisinde Türkiye'den Türkiye içerisine yapılan işlemlere erişim mümkün olmayacaktır. Ancak Türkiye'den yurtdışına ve yurt dışından Türkiye'ye yapılacak rezervasyon hizmetlerimiz kesintisiz devam edecektir.

Hizmetlerimizin, Türk turizmine katkıda bulunmak adına bizimle işbirliği yapan 13 binden fazla otel için hatırı sayılır bir konaklama potansiyeli ve katma değer yarattığına inanıyoruz. Birçok otel, ihtiyati tedbir kararının yol açtığı hizmet kesintisinden telafisi çok zor olan ölçekte zarar gördüğünü beyan etmiş ve davaya müdahil olmuştur. Dolayısıyla dava ile ilgili haklılığımıza dair inancımız devam etmektedir."

Peki öncesinde neler olmuştu?

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2015 yılında açılan davanın 29.03.2017 tarihli duruşmasında Booking.com benzeri şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yazı yazılmasına karar vermişti.