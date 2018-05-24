Apple, iPhone 6'ların Kolay Bükülebileceğini Biliyormuş!

Apple'ın bir dava için sunduğu şirket raporlarına göre ABD'li telefon üreticisi, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ların bükülmeye dayanıklı olmadığını biliyormuş.

Geçtiğimiz yıllarda Apple'a karşı açılan dokunmatik ekran ve bükülme sorunlarıyla ilgili davada bir takım belgeler ortaya çıkmış durumda. Yargıç Lucy Koh'a Apple tarafından sunulan bu belgeler, ABD'li teknoloji devinin büyük ihmalkarlığını gözler önüne sermiş oldu. Belgeler Apple'ın, iPhone 6 ve 6 Plus modellerinin önceki modellere göre daha fazla bükülme olasılığının bilindiğini de kanıtladı.

Hatırlayacağınız üzere birçok kullanıcı, iPhone 6 ve 6 plus modelleri piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra bükülme şikayetiyle internette problemlerini dile getirmişti. Mahkeme belgelerine göre Apple'ın yaptığı dahili testler sonucunda iPhone 6'nın iPhone 5S'den 3,3 kat, iPhone 6 Plus'ın ise 7,2 kat bükülmeye daha dayanıksız olduğunu ortaya koydu.

Apple zamanında yaşanan krizin ardından telefonlarını ne kadar titizlikle test ettiğini kanıtlamak için fabrikasının kapılarını birçok gazeteciye de açmıştı. Yargıçın açıklamasına göre Apple, şikayetlerden sonra iPhone 6 ve 6 Plus modellerinin tasarımında dahili değişiklikler yapmaya başlamasına rağmen bazı serilerde bükülme sorunu olduğunu kamuoyuna açıklamayı reddetti. Bakalım ilerleyen günlerde Apple'a konuyla ilgili bir yaptırım uygulanacak mı?