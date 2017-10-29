Hollanda'da başlatılan yeni bir pilot program ile, mahkum babalar, çocuklarıyla internet üzerinden çocuğunun ödevine yardımcı olup, ilgilenebilecek.

Çocuk sahibi mahkumların aile yaşamına katkısının devam etmesi amacıyla hazırlanan "Babalar Koğuşu" projesi, Leeuwarden ve Essenheem cezaevlerinde hayata geçirildi. 20 Mahkumun katılacağı pilot uygulamayla birlikte hem babalarının işlediği suç nedeniyle çocukların üzerine binen ağır yükün azaltılması hem de çocuk sahibi olan mahkumlarının yeniden suça bulaşma oranının azaltılması amaçlanıyor.

"Babalar Koğuşu" projesinin, özel ayrıcalıklar içereceği belirtiliyor. Mahkumlar için birer de Ipad yer alacağı belirtilen projede babalar, Skype üzerinden çocuğunun ev ödevine yardım edebilecek. Görüntülü konuşma programı aracılığıyla, yatmadan önce çocuklarına "İyi uykular" dileyebilecekler. Çocukları ile birlikte özel bir odada, gardiyanların gözetimi olmadan görüşebilecek olan çocuk sahibi olan mahkumlara hazırlanan koğuşta, çocuklar için oyuncak ve oyun alanı yer alacak. Kamera bulunmayan odada, çocuklar için yiyecek ve içecek bulunacak.

Pilot projeye katılan mahkumların aileleri de yoğun biçimde denetlendiğini belirten Leeuwarden Ceza Enstitüsü yetkilileri, projenin en iyi şekilde geliştirilmesi için çalışıyor. Başarılı olması halinde, "Babalar Koğuşu" projesi ülke genelindeki diğer cezaevlerinde de uygulanmaya başlayacak. Projenin uygulanmasındaki en büyük etken, daha önce Galler'de uygulanan projenin, cezaevinden çıkan mahkumların suç işleme oranını gözle görülür seviyede aşağı indirdiği için uygulandığı belirtiliyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu uygulama ülkemize de gelmeli mi? Gelirse başarılı olur mu?