Almanya’daki mahkumların hücrelerinde ürettikleri tespit edilen bu silahlar, elde edilen her materyalin bir silah haline dönüştürebileceğinin en büyük kanıtı oldular.

Filmlerde ya da belgesellerde görmeye alışkın olduğumuz ‘her materyalin potansiyel bir silah olabileceği’ durumu, Almanya’daki bazı hapishanelerde gerçeğe dönüşmüş durumda. Mahkumlar, öyle basit materyallerden öyle silahlar üretmişler ki, neden orada olduklarını kanıtlar nitelikte işlere imza atmışlar. Şimdi o silahlardan bazılarına bir bakalım:



Pompalı tüfek

Perde bandı ve kibrit uçlarından toplanan kurşun parçalarını AA piller ve kırık bir ampulle tutuşturan iki hücre arkadaşı, bu silahla bir esiri alıp gardiyanlarla çatışır ve sonrasında hapishaneden kaçarlar.



Tuvalet kağıdından bıçak

Bir mahkumun hücresinde yapılan aramada, yalnızca tuvalet kağıdından yapılma bir bıçak bulunmuş. Mahkum, bu bıçağı yalnızca 4 saatte yaptığını ifade etmiş.



Çift namlulu silah

1984 yılında Celle’deki bir mahkumun hücresinde yapılan aramada, demir işleri atölyesinde üretildiği ortaya çıkan çift namlulu bir silah bulundu.



Muşta

Yine bir atölyede yapıldığı düşünülen bu muşta, 1993 yılında Almanya’daki bir hapishane hücresinde bulundu.



Kamçı

1996 yılında Almanya’nın Santa Fu hapishanesinde yapılan aramada, üzerinde jilet bıçakları bulunan bir kamçı bulundu.



Yaylı tüfek

12 metre uzaklıktaki hedefi vurabilecek yetenekteki bu tüfek de yine hapishanede ele geçirilen materyallerden yapılmış.