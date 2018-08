İngiltere ve Amerika temelli bir araştırma, hapis hayatı yaşayan insanların standart bir insana oranla daha konforlu ve güvenceli bir hayat geçirdiği ortaya çıkardı. İşte 7 maddeyle hapishanelerin sağladığı avantajlar.

Suç; pek tabii hiçbir insanın bulaşmaması gereken, diğer insanlara zarar veren kötü olgulardan biridir. Dünya, medeniyetlerin kurulmasından bu yana “adalet” denilen sistemi ortaya atarak suça bulaşmış insanların toplumdan bir süre ya da “ebediyen” uzaklaştırılmasını savunur. Tamamen haklı sebeplere dayanan bu sav, kimi zaman bazı suçlular için neredeyse bir ödüle dönüşebiliyor. Bu yazımızda gayet ilginç bir bakış açısıyla vasat hayata sahip olan sıradan bir insan ile Amerika ya da İngiltere gibi ülkelerde hapishane hayatına mahkum edilmiş insanları kıyaslayacağız.

7. Bahçede Standart Bir Çocuktan Daha Fazla Vakit Geçiriyorlar

Ülkemiz için bu durumun işleyişi biraz daha farklı olsa da global çapta bakıldığında resmi kanunlar gereğince bir mahkum, gününün en az 1 saatini bahçede geçiriyor. Üstelik Amerika’nın bazı hapishanelerinde bu durum 3 saate kadar çıkabiliyor. Amerika ve İngiltere gibi toplumların alışkanlıkları incelendiğinde ise günümüz çocuklarının bahçede ya da sokakta geçirdiği süre 20-30 dakikanın dahi üstüne çıkamıyor. Toparlamak gerekirse bir mahkum standart bir çocuğa oranla daha uzun süre gökyüzünü görüyor.

6. Kimi Hapishane Yemekleri Okul Yemeklerinden Daha Kaliteli

Good Magazine’nin araştırmasına göre hapishane yemekleri ortalama bir lise kafeteryasının yemeklerine oranla çok daha besleyici ve sağlıklı. Üstelik okul kafeteryalarında ya da yemekhanelerinde ücret karşılığı alınan yiyecekler de ekstra ücret ödemek istemiyorsanız meyve ya da sebzeden feragat etmeniz gerekiyor. Hapishanelerde ise kanuni bir yaklaşım gereği yiyecekler belli bir standarta sahip olmak zorunda.

5. Huzurevi vs Hapishane?

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre günümüz şartlarında standart bir huzurevi hapishanelerin sağladığı hizmetlerin yanından dahi geçemiyor. Yaşlı bir mahkuma gerekli tüm bakımın sağlanması kanunen zorunlu olan hapishanelerde birçok elden ayaktan düşmeye yakın yaşlı mahkum, huzurevlerinde dahi karşılaşamayacakları hizmetleri ücretsiz olarak alıyor.

4.Sağlık Hizmetleri

Dışarıdaki hayat ile kıyaslanınca oldukça trajik olsa da genel anlamda sağlık hizmetlerine bakıldığında hapishaneler, mahkumları hayatta tutmak ve ilgilenmekle yükümlü oldukları için birçok sağlık hizmeti ücretsiz olarak sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda bir yanlış anlaşılma sonucu hapishaneye mahkum edilen Thabang Makwetla isimli bir Afrika Muhabiri, yaşadığı deneyimin o an her ne kadar korkutucu olduğunu düşünse de şoku atlattıktan sonra oldukça ilginç bir gerçeğin farkına varmış. Her 5 hişiden 1’inin HIV pozitif olduğu bir ülkenin hapishanesinde dışarıya oranla çok daha başarılı bir sağlık hizmeti bulunuyormuş. Mahkumların büyük bir bölümünün oldukça sağlıklı olduğuna dikkat çeken muhabir, durumu hapishaneler için harcanan sağlık giderlerinin ve görevli doktorlara verilen ücretlerin son derece yüksek olmasına bağlıyor. Üstelik işin ilginç tarafı bu olay, yalnızca Afika’da değil Amerika gibi dünya devi ülkelerin içerisinde bile aynı şekilde işliyor.

3. Daha İyi Bir Eğitim?

Amerika’da denenen bir kampanya kapsamında 2.500’ün üzerinde mahkum ücretsiz olarak son derece geçerli ve kaliteli bir kolej eğitimini ücretsiz olarak aldı. Temel amacın bu tür insanları topluma kazandırmak ve cehalet sebebiyle suç işleyen insanların vicdan duygusunu ve bilgi kültür seviyesini arttırmak üzerine kurulu olduğu bu sistem sayesinde birçok mahkum dışarıdaki insanların 50 bin dolar gibi ücretler vererek alabileceği bir eğitimi ücretsiz olarak almış oldu. Üstelik eğitim gören mahkumların %43’ü topluma kazandırılmayı başardı.

2.Evsiz Olmak mı, Mahkum Olmak mı?

İngiltere’de evsiz bir adamın hapishaneye gönderilmek için yalvardığı haberi bir şehir efsanesi gibi yayılmış olsa da aslına bakarsanız bu haber bire bir doğruyu yansıtıyor. Sokaktaki yaşamından bunalan bir türlü geçinemeyen bir evsiz; hapishanenin sağladığı günde 3 öğün yemek, sağlık hizmetleri, soğuktan koruyacak bir çatı gibi faktörler sebebiyle kasıtlı olarak suç işliyor. Üstelik bunu yapan tek kişi de o değil, geçtiğimiz kış soğuklarda kendine sıcak bir yer bulamayan bir başka suçlu Jamaine Makepeace, sırf hapse atılmak için bölge memurunun ofisini yerle bir ederek hapishaneye atılmak için tutuklanmayı bekledi.

1.Amerika’da Bile Hapishanelere Yapılan Yatırım, Eğitime Yapılan Yatırımdan Daha Fazla

Oldukça tuhaf bir bakış açısı sonucu Amerika’da mahkumlar için yapılan bir harcama, standart bir çocuğun kolej masraflarının neredeyse 3 katı. Amerikan devletinin bir mahkumun bakımı için yaptığı harcama, 7 öğrenciyi bir sene boyunca orta dereceli bir koleje göndermeye eş değer seviyede.

Sonuç

Kağıt üstünde avantajları varmış gibi gözükse de bir insanın özgürlüğünü kaybetmesi hiçbir maddi değer ile kıyaslanamaz. Avrupa ve Amerika’da hizmetler ne kadar üstün olursa olsun bir suça bulaşarak ömrünü hapishanede geçirmek, bir insanın yaşayacağı en acı tecrübelerin başında gelir.