Futbol dünyasının sevilen yıldızı David Beckham'ın e-postalarının sızdırılmasıyla birlikte gerçekteki yüzü ifşa edildi.

Hem yakışıklılığıyla hem de sergilediği başarılı futboluyla dört dörtlük bir futbolcu olarak tanıdığımız David Beckham'ın e-posta adresindeki yazışmalarından bazıları sızdırıldı. Sızdırılan mesajlara göre ünlü futbolcu Beckham, aslında aklımızdakinden çok daha farklı biri.

İngiltere'yi kasıp kavuran bilgilere göre Football Leaks skandalında adı geçen Beckham'ın danışmanı Simon Oliveira, kendisinin imajını düzeltmesi için UNICEF'e 1 milyon dolar bağış yapmasını talep ediyor. Beckham bu talebe yanıtında kişisel parasını bu yardım için harcamak istemediği, 1 milyon dolarla kendisine yatırım yapabileceği ve UNICEF'e bağışlamazsa paranın kendisinde kalacağını söylüyor.

Yine dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından UNICEF için Afrika'ya gelmesi istenen David Beckham, UNICEF'in Afrika'daki bu etkinliğine katılmak için 2 adet gidiş dönüş bileti satın almasını ve sadece business-class'ta uçabileceğini belirtiyor. Beckham'ın bu talebinin bedeli ise yaklaşık 6 bin 685 sterlin.

İngiltere'ye değer katan insanlara verilen "Sir" unvanını almak isteyen David Beckham yine ekibiyle iletişime geçiyor ve Beckham'a "Sir" unvanı alabilmesi için Birleşik Krallık'a önemli bir yardım yapması gerektiği iletiliyor ve Birleşik Krallık Hükümeti'ne "değer bilmezler" diyor.