Mail.Ru, E-Spor Sektörüne İlginç Bir Adım Attı!

Rus video paylaşım sosyal ağı Mail.Ru, Rus E-Spor devi ESforce'u satın alarak, sektöre hiç beklenmeyen bir yerden adım attı.

Mail.Ru normalde Rus kaynaklı bir sosyal ağ. Ancak neredeyse Rusya'da Odnoklassniki ile beraber en çok tercih edilen sosyal ağlardan biri. Ayrıca yine ülke sınırlarında oldukça popüler bir video paylaşım sitesi olarak da kullanılıyor. Öyle ki, yer yer Youtube Rusya sınırlarında bu iki şirketle video paylaşım alanında yarışmakta bile zorlanıyor. Bu anlamda Mail.Ru'nun E-spor sektörüne girişi, Youtube'un veya Facebook'un yaptığı girişle aynı olması beklenirdi.

Ancak Mail.Ru, oldukça ilginç bir hamle ile bu sektöre girdi. İki büyük E-spor takımına ev sahipliği yapan ESforce'u, 100 milyon dolara tamamen satın alan şirket, Virtus Pro ve SK takımlarının da dolaylı olarak sahibi oldu. Takımlara ait internet siteleri, sosyal ağ sayfaları ve canlı yayınları toplamda her yıl 82 milyon kişilik özel bir kitleyi kendine çekiyor.

ESforce'u oluşturan kişilerin, şirketi satın aldıktan sonra da işin içerisinde devam etmesini istediklerini belirten Mail.Ru CEO'su Boris Dobrodeev, sosyal ağlar ve oyun alanındaki deneyimleriyle birlikte ESforce'u zaten başarılı oldukları yerden daha da başarılı olacakları bir pozisyona çıkarmak istediklerini belirtti. Rusya'da oldukça büyük bilişim ve teknoloji yatırımları bulunan Mail.Ru, ülkemizde korsan dizi ve film izleme kaynağı olarak kullanılsa da, Rusya'da sektör alanını gittikçe geliştirmeye devam ediyor.