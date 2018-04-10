Üç farklı kategoride günlük hayatta karşılaşılan sorunlara çözümler bulunmaya çalışılacak olan Makeathon Ankara etkinliği, 27-28-29 Nisan tarihlerinde Teknopark Ankara'da gerçekleşecek.

Ankara 27-28-29 Nisan’da farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ankara’da yaptığı etkinliklerle üretim kültürü oluşturmayı hedefleyen Makers Ankara, Nar Kuluçka Merkezi ortaklığında, 3 farklı kategoride düzenlenen Makeathon Ankara, kaliteli mentor ve eğitmenlerin olduğu daha önce yapılmamış bir üretim deneyimi ile Ankara’nın problemlerine çözümler getirecek gruplar ağırlamayı hedefliyor.

“Akıllı Şehir ve Çevre Teknolojileri”, “Sağlık Teknolojileri” ve “Tarımsal Üretim Teknolojileri” ana başlıklarında toplam 15 farklı soruna, farklı yeteneklere sahip kişilerden oluşacak takımlar teknoloji, tasarım ve iş planlarında yapacakları inovasyonlarla çözümler üreterek büyük ödüllere sahip olmak için yarışacaklar. Toplamda 20.000 TL değerinde ödülün dağıtılacağı etkinlikte ilk 3’e giren takımlar hem maddi ödül hem de günlük hayatta üretimlerini kolaylaştıracak malzeme ve hizmetleri kazanma fırsatını yakalayacaklar.

48 Saat boyunca aralıksız sürecek maraton, sunulacak farklı imkan ve desteklerle de katılımcılara daha önceki hackathon ve etkinliklerde yaşamadıkları bir deneyim sunuyor olacak. Etkinlik alanın bir bölgesinde bulunacak olan “Üretim Alanı” içerisinde bulunduracağı 3B yazıcılar, CNC, lazer kesici, elektronik kitler ve ahşap işleme aletleri ile donanım ürünleri geliştirmek isteyen takımlara etkinlik boyunca hizmet sağlayacak. Teknik anlamda kaliteli prototiplerin çıkmasını bu imkanlarla sağlamayı hedefleyen etkinlik “Persona Oluşturma”, “Kullanıcıdan Doğru Veriyi Almak”, “Sunum Teknikleri” gibi eğitimler ve “Binanın Dışına Çık” gibi etkinliklerle de ürünlerin doğru çözümler oluşturmasını amaçlıyor.

Kaliteli bir mentor ve jüri havuzuyla, 200 katılımcıyı ağırlamayı hedefleyen Makeathon Ankara’nın tüm detaylarına makeathon.makersankara.org sitesini ziyaret ederek ulaşabilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.