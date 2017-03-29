Kendi Konsolunuzu Kurmanızı Sağlayan Konsol: MAKERbuino

Kickstarter'de yer alan el konsolu projesi kendi konsolunuzu kurmayı sağlıyor. Parça parça gelen konsolu oynamak istiyorsanız sorunsuz toplamanız gerekiyor.

Konsollar, oyun dünyasında her zaman önem arz etmiştir. PlayStation ve Xbox devleri birbirleri ile yarışırken, el konsolu denildiğinde Nintendo her zaman beğeni kazanan işler ortaya çıkardı. Özellikle son dönemde çıkan Nintendo Switch ile yeniden gündeme gelen el konsolları, Kickstarter’da da güzel projelerin oluşmasını sağlıyor.

Kickstarter’da 10.000 doları hedefleyerek başlayan ve daha önünde 20 gün olmasına rağmen 16.000 dolara ulaşan Makerboino projesi, istenilen konsol becerisini çok iyi verebilmek için tasarlandı. İlk oyuncuların baba olduğu düşünülürse, babaların oynadığı “retro” oyunları çocuklarına çok iyi bir şekilde dayatmak ve bunu yaparken de yine babaların çocuklarına el becerisi kazandırabilmesi için üretilen Makerboino, retro oyunları çalıştırmanızı sağlayacak kapas

8 bit konsol olması kullanım alanını biraz daraltıyor olsa bile satın aldığınızda gelen ürünün parça parça gelmesi, konsolun kilit noktası. Özellikle lehim ve bu tarz teknolojik ürünlerle ilgisi bulunmayan çocukların lehimleme, elektronik ve programlama bilgisini aşılamak için geliştirilen konsolu kullanmak için sizin toplamanız gerekiyor.

Yaklaşık olarak 5 saat içerisinde konsolu toparlayabilecek ve bu sayede hangi malzemenin hangi işlevi yaptığını birinci elden görmüş olabileceksiniz. Konsolun güzel yanı, üzerine kendi hayalinize göre donanımlar yapabiliyor olmanız. Özellikle 3 boyutlu yazıcıların ünlendiği bu günlerde, bu tarz bir konsol insanların yaratıcılığının gelişmesine de katkı sağlayacaktır.

Ürünün normal fiyatı 35 dolar olacakken üzerine birkaç alet isteyenler, 45 doları gözden çıkarmak zorundalar. Nintendo Switch’in 300 dolar civarında olduğu düşünülürse, bu konsolun çok daha ucuz ve öğretici olduğu söylenebilir.

Makerbuino’da oynayacağınız oyunlar, geçmişin efsaneleri Tetris, Space Invaders tarzı retro oyunlar. Bu cihazı geliştiren kişinin de son derece küçük bir kardeşimiz olduğunu belirtmem gerekiyor. 18 yaşında Albert Gajšak isimli Hırvat bir lise öğrencisi, cihazı ilk geliştirmeye başladığı zamanlarda yalnızca 11 yaşındaymış. Babasının elektronik ve mikro deneyitçilerle oynamasına yardım ettiğini belirten Albert, bu durumun ilerleyerek kendi DIY oyun konsolunu inşa etmeye kadar gittiğini belirtiyor.

Liseli arkadaşımızın kendisine başarılar diliyoruz ve bu tarz projelerinin devamını diliyoruz. Umarım gelecekte bu konsolun çok daha gelişmiş versiyonlarını görebiliriz.