Yapay zekaların korkutucu bir boyuta varma yolunda ilerlediği günümüzde, yeni araştırmalar neticesinde makineler artık duygularımızı daha iyi analiz edebilecek.

Yapay zeka ve makine öğrenimi konusunda sektörün önde gelen kuruluşlarından MIT, geliştirdiği yeni yazılım sayesinde insanların duygularını çok daha iyi okuyabiliyor. Yüz ifadenizin aldığı şekil, mimikleriniz, gülüşünüz veya kaşınızın en ufak bir hareketi dahi analiz edilebiliyor.

Bunu basit bir 'yüz analizi' yazılımıyla karıştırmamak gerek. Yapılan testlerde, insan duygularının bire bir analiz edilebildiği ve doğru sonuçlara varıldığı ortaya çıkmış durumda. MIT, bu yazılımı 'makine öğrenimi' sektöründeki gelişimi için kullanacak olsa da yakın gelecekte toplumdaki suçluları belirlemek ve adli sorgularda doğru adımları atmak için de kullanılabilir.

MIT ekibinden Oggi Rugovich, bu son gelişmelerle ilgili şunları söylüyor: "Bu geliştirdiğimiz yöntemle ruh halinizi izleyebilmek için daha önce görülmemiş bir yol kullandık. Eğer akıllı ve bizi anlayan robotlar istiyorsak, ruh halimizi ve o an hissettiklerimizi anlayabilen robotlar geliştirmemiz gerekiyor."