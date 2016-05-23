Başarılı Makyaj Sanatçısının Beyin Yakan Çalışmaları!

Mimi Choi sınırları zorlayan, oldukça yetenekli bir makyaj sanatçısı. Çalışmaları ise, görenlerin dönüp bir daha bakmak isteyeceği cinsten!

Çalışmalarına bakarak, Choi'nin oldukça tecrübeli bir makyaj sanatçısı olduğunu düşünebilirsiniz; ancak başarılı sanatçı sadece üç yıldır bu mesleği icra etmekte.

Kanada'da bir makyaj okulu olan Blance Macdonal'a kayıt yaptırmaya karar vermeden önce kendisi bir okul öncesi öğretmeniymiş.

Modayı umursamak yerine, daima kendini aşmaya çalışan sanatçı, bunu başarıyor gibi görünüyor.

Makyaj yoluyla göz yanılması yapmaktan hoşlandığını belirten Choi, denediği makyaj teknikleri arasında en zor olanın bu olduğunu ve onu zorlayan şeyleri sevdiğini söylüyor.

Choi "Fotoğraf, resim ve duygulardan büyük bir ilham alıyorum, herkesin uykuda olduğu gece yarılarında, dünya daha sessizken kendimi çok daha yaratıcı hissediyorum." diyor.

Böyle bir görsel yanılma yaratan sanatçının instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.