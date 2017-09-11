Makyaj Sanatçısının Paylaştığı El Fotoğrafı Viral Oldu!

Amatör makyaj sanatçısının yaptığı el makyajı, tripofobisi olan insanlarda korkuya yol açtı.

Son yıllarda film sektörünün çok genişlediğini biliyoruz. Özellikle bilgisayar teknolojisi ile birlikte gerçeğe çok yakın grafikler yapılıyor, ancak bundan 17 sene önce yapılan Yüzüklerin Efendisi gerçekliğini bulmak hala zor oluyor. Makyaj sanatı sayesinde çekilen eski filmler, günümüzde daha kolay ve hızlı olduğu için bilgisayar teknolojisine dönmüş durumda.

Tüm bunlara rağmen hala makyaj sanatının çok farklı bir yere sahip olduğunu gösteren bir makyaj sanatçısı son çalışmasında o kadar gerçekçi bir çalışma yaptı ki, gören herkesi şok etti.

İnsanlardaki trifoboyi tetikleyen sanatçı, Amerika nüfusunun yüzde 20’sinde olduğu düşünülen rahatsızlığı tetikleyerek makyaj sanatının gücünü bir kez daha göstermiş oldu. Henüz 24 yaşında olan Bridgetto Trevino isimli sanatçı, her yeri kan olmuş, küçük ve derin yaralarla kaplı bir elin videosunu yayınladı. Yayınlanır yayınlanmaz 60 binden fazla kez paylaşılan video, birçok insanı rahatsız ederek tepkilere yol açtı.

Durum kontrolden çıkınca görüntülerin makyajdan ibaret olduğunu belirtmek zorunda kalan makyaj sanatçısı, birçok kişiden “grafik şiddeti” yaptığı yönünde tepkiler aldı. 24 yaşındaki sanatçı bu durumdan daha çok ilham aldığını belirtirken, insanlardan iyi ve kötü çok yorum aldığını, bazılarının cildine böyle zarar verdiğini düşünerek kendisiyle iletişime geçmek istediğini belirtti.

Peki, sizce son yıllarda iyiden iyiye ortaya çıkan makyaj ve SFX sanatının sınırları olmalı mı? Yoksa her sanat gibi insanların her halini yansıtabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.