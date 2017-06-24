Makyaj Silen Uygulamayla Makyajsız Halleri Ortaya Çıkan Ünlüler

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MAKEAPP uygulamasıyla, kişilerin makyajlarını çıkarabilir ve doğal hallerini sergileyebilirsiniz. Bu uygulamayla da birkaç ünlünün makyajları silindi ve doğal halleri ortaya çıktı.

MAKEAPP adlı uygulamayla, makyajlı kişilerin foyasını ortaya çıkarabilirsiniz. Uygulama, dijital anlamda makyajı kaldırarak, kişilerin doğal hallerini sergiliyor. Ayrıca makyajsız kişilere makyaj yapma özelliğine de sahip.

Birçok ünlünün makyajsız halleri, bizim televizyonlarda gördüğümüzden epey farklı olabiliyor. Bu uygulama sayesinde bazı ünlüler de nasibini almış oldu. Aşağıdaki fotoğraflardan ünlülerin makyajlı ve uygulama sayesinde makyajlarının silindiği hallerini görebilirsiniz.

1. Emilia Clarke

2. Emma Watson

3. Selena Gomez

4. Kate Upton

5. Amanda Cerny

6. Miley Cyrus

7. Katy Perry

8. Taylor Swift

9. Gal Gadot

10. Jennifer Lawrence

11. Margot Robbie

12. Johnny Depp

13. Natalie Dormer

Ayrıca MAKEAPP uygulamasını denemek isteyenler aşağıdan indirebilirler.

Etiketler: makeapp, makyaj silen uygulama
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