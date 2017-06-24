MAKEAPP adlı uygulamayla, makyajlı kişilerin foyasını ortaya çıkarabilirsiniz. Uygulama, dijital anlamda makyajı kaldırarak, kişilerin doğal hallerini sergiliyor. Ayrıca makyajsız kişilere makyaj yapma özelliğine de sahip.
Birçok ünlünün makyajsız halleri, bizim televizyonlarda gördüğümüzden epey farklı olabiliyor. Bu uygulama sayesinde bazı ünlüler de nasibini almış oldu. Aşağıdaki fotoğraflardan ünlülerin makyajlı ve uygulama sayesinde makyajlarının silindiği hallerini görebilirsiniz.
1. Emilia Clarke
2. Emma Watson
3. Selena Gomez
4. Kate Upton
5. Amanda Cerny
6. Miley Cyrus
7. Katy Perry
8. Taylor Swift
9. Gal Gadot
10. Jennifer Lawrence
11. Margot Robbie
12. Johnny Depp
13. Natalie Dormer
Ayrıca MAKEAPP uygulamasını denemek isteyenler aşağıdan indirebilirler.