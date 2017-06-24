MAKEAPP uygulamasıyla, kişilerin makyajlarını çıkarabilir ve doğal hallerini sergileyebilirsiniz. Bu uygulamayla da birkaç ünlünün makyajları silindi ve doğal halleri ortaya çıktı.

MAKEAPP adlı uygulamayla, makyajlı kişilerin foyasını ortaya çıkarabilirsiniz. Uygulama, dijital anlamda makyajı kaldırarak, kişilerin doğal hallerini sergiliyor. Ayrıca makyajsız kişilere makyaj yapma özelliğine de sahip. Birçok ünlünün makyajsız halleri, bizim televizyonlarda gördüğümüzden epey farklı olabiliyor. Bu uygulama sayesinde bazı ünlüler de nasibini almış oldu. Aşağıdaki fotoğraflardan ünlülerin makyajlı ve uygulama sayesinde makyajlarının silindiği hallerini görebilirsiniz. 1. Emilia Clarke 2. Emma Watson 3. Selena Gomez 4. Kate Upton 5. Amanda Cerny 6. Miley Cyrus 7. Katy Perry 8. Taylor Swift 9. Gal Gadot 10. Jennifer Lawrence 11. Margot Robbie 12. Johnny Depp 13. Natalie Dormer Ayrıca MAKEAPP uygulamasını denemek isteyenler aşağıdan indirebilirler. MAKEAPP  İNDİR MAKEAPP  İNDİR