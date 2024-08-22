Yeni Kia Sorento, yeni fiyatıyla birlikte ülkemizde yollardaki yerini alıyor.

Kia'nın popüler SUV modeli Sorento, makyajlı yeni tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Firmanın "Zıtlıkların Birleşimi" tasarım felsefesi makyajlanan modelde de karşımıza çıkıyor. Bu modelde doğa ve modern şehir yaşamı için gereken farklı özellikler bir araya getiriliyor.

Modelin yenilenmiş olduğu daha ilk bakışta kendini belli ediyor. Yenilenen kaput, belirgin siluetiyle daha üst segmentteki araçları andırıyor. Ayrıca yeni dikey farlar ve gündüz farları, aracın sahip olduğu yeni teknolojilerin de bir göstergesi oluyor. Aracın arka kısmında yer alan farların da değiştiğini ve tampon tasarımında da güçlü çizgiler kullanıldığını söylemek mümkün.

12 farklı renk seçeneğiyle geliyor

Yenilenen Kia Sorento, Türkiye'de oniki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Serinin hâlihazırda satışa sunulan ve aralarında İnci Beyaz, İnci Siyah, Saten Gri, Gravity Mavi, Metal Gri ve Mineral Mavi gibi alternatifin yer aldığı dokuz rengine Volkanik Kahve, Yıldızlararası Gri ve Cityscape Yeşil eklenecek.

D-SUV sınıfında yer alan Kia Sorento'nun ülkemizdeki fiyatı 3 milyon 995 bin TL'den başlayacak. Bu da, 3,2 milyon TL'lik 2023 modele göre fiyatın %25 arttığını gösteriyor.

5 ve 7 koltuklu seçeneklerle satışa sunulacak olan yeni Sorento'nun öncelikle sadece hibrit motorlu versiyonu gelecek. Daha sonra ise PHEV şarj edilebilir hibrit versiyon da satışa sunulacak. 1.6 t-GDI motor ve 1.49kWh bataryaya sahip modelde 6 ileri şanzıman ve 4WD sürüş sistemi de yer alacak.