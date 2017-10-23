Malavi'de Vampir Olduğu Düşünülen 8 Kişi Linç Edildi

Güneydoğu Afrika ülkelerinden Malavi'de 8 kişi linç edildi. Olayların ardından 140 kişi göz altına alındı.

BBC Türkçe’nin yaptığı habere göre Afrika ülkesi Malavi’de vampir olduğu düşünülen 8 kişi yüzlerce kişi tarafından linç edilerek öldürüldü. Olayların ardından 140 kişi gözaltına alındı. İki ayrı kentte gerçekleştirilen saldırılarda en az 8 kişinin öldüğü rapor edilirken, 2 kişinin de insanları kanlarını emmekle tehdit ettikleri için gözaltına alındığı belirtildi.

Bu ayın başlarında ruj süren bir kadının kan emdiği sanılarak öldürülmesine “çok talihsiz” diyerek tepkisi gösteren İçişleri Bakanı Nicolas Dausi, olayları çözümlemeye çalıştıklarını belirtiyor. Polislerin yaptığı açıklamaya göre öldürülenlerden birisi yakılarak, bir başkası ise taşlanarak öldürülmüş.

Konuşulan vampir söylentilerinin tamamen yalan olduğunu kendi halkına açıklamakta zorlanan hükümet, bunun yıpratmak amaçlı yapıldığını belirtti.

Olayları kontrol altına almak için ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, bu bölgelerdeki Birleşmiş Milletler temsilcileri güvenli bölgelere aktarıldı. Gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakanı Dausi, “Bu söylentilerin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkaracağız. Kan emici olduğu öne sürülen kişilere yapılan saldırıları lanetliyoruz” dedi.