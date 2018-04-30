Malezya'da geçtiğimiz günlerde bir Youtube videosu sebebi ile 'sahte haber' konusu gündeme geldi. Yasa gereği ise suçlu şahıs bir ay hapis cezası aldı.

Malezya'da geçtiğimiz günlerde yürürlüğe konan 'Sahte Haber Yasası' kapsamında ilk ceza verildi. Youtube'a yüklenen bir video sebebi ile verilen ceza ilk olarak para cezası olarak sunuldu ancak suçlu bulunan kişinin para cezasını ödeyemeyeceği anlaşılınca ceza bir aylık hapis cezasına çevrildi. Suçlu Salah Salem Saleh Sulaiman, işlediği suçu kabul etti ve videoyu bir öfke anında yayınladığını itiraf etti.

46 yaşındaki Salah Salem Saleh Sulaiman; Malezya polisinin, bir mühendis ve köktendinci Hamas grubu üyesi olduğu iddia edilen 34 yaşındaki Fadi al-Batş'ın Nisan'da öldürülmesini bildiren çağrıya cevap vermesinin 50 dakika sürdüğünü iddia eden bir YouTube videosu yayınladı. Ancak Malezya polisi bu iddiayı yalanladı ve cevabın yalnızca 8 dakikada verildiğini söyledi.

Sulaiman'ın suçunu kabul etmesi üzerine ilk olarak 10.000 ringgit (ortalama 10.000 TL) para cezasına çarptırıldı. Ancak Sulaiman bu cezayı ödeyemeyeceğini belirtti ve bunun üzerine ceza hapis cezasına çevrildi. Ancak Malezya'da 'Sahte Haber' yasası bazı eleştirilere maruz kaldı. Kimi milletvekilleri bu yasanın 'ifade özgürlüğünü' engellediğini ve insanları susturmak için kullanılacağını iddia ediyor. Gelişmiş ülkelerde de sahte haber konusu gündemde ancak sert yasaları ile bilinen Malezya'da bu durum kendilerini özgürce ifade etmek isteyen bireyler için korku sebebi olmuş durumda.