Malezya'da Şeriata Uygun Kripto Para Üretildi!

Malezya'da 2017 yılı sonunda piyasaya sunulan kripto para birimi Goldx, 'şeriata uygun' sertifikası alan ilk kripto para birimi oldu.

İslam’ın devlet dini olarak kabul edildiği Malezya’da tüm vatandaşlar müslüman kabul edilmekte ve şeriat mahkemelerinde yargılanabilmektedir. Ülkenin dine olan bağının özgürlüğü kısıtlayacağı düşünülse de bir teknoloji-finanas şirketi olan HelloGold, 2017 yılının sonlarında çıkardığı Goldx isimli kripto parası için ‘şeriata uygundur’ sertifikası alarak dünyada bir ilke imza atmayı başardı.

Peki bu nasıl gerçekleşti?

Golsx’ler piyasaya çıkarken onlara Singapur'da kasalarda tutulan altınlarla desteklenen madeni paralar eşlik ediyor. Böylece Goldx, %99.99’luk yatırım düzeyinde altından ERC20 standartlarında madeni parayla operasyonel olan tek kripto para birimi olmuş oldu.

Hal böyle olunca da Malezya’daki finansal piyasalar için ‘şeriata uygundur’ sertifikası verme yetkisine sahip İslami finans danışmanlık şirketlerinden biri olan Amanie Advisors, Goldx’e uygunluk sertifikasını çıkardı.

Amanie Advisors yaptığı açıklamada, Goldx’in altın olarak bir karşılığı olduğu, bu sayede de daha güvenilir ve şeffaf bir süreçte denetlenebilir olduğu için şeriata uygundur sertifikası almaya hak kazandığını belirtti. Ayrıca Goldx işlemlerinin belli bir süre içinde tamamlanması kuralına uyulması da kararda etkin rol oynadı.