Malezya, Sahte Haberleri Suç İlan Edebilir

Malezya hükümeti, sahte haberlerin yayılmasını suç sayan bir yasa tasarısında bulundu. Hükümet yasa ihlalinde bulunanların, 10 yıl hapis ve 500.000 ringit (yaklaşık 500.000 lira) para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini de ekledi.

Teklif edilen yasaya göre 'sahte haberler', görsel haberleri, ses kayıtlarını, formları, tamamen ya da kısmen yalan olmasına bakmaksızın tüm haberleri kapsıyor. Ayrıca ülke veya vatandaşlar durumdan etkilenirse yasa, ülke dışındaki yayınlara da uygulanacak.

Hükümet tasarıyı, büyüyen sahte haber sorunlarına bir çözüm olarak sunarken, birçok insan bu durumun mevcut yönetimin muhalifleri bastırmak için olduğunu düşünüyor. Başbakan Najib Razak, bu suçlamaları reddetmesine karşın, yasa tasarı konusunda epey eleştiriye maruz kaldı.

Tasarıyı eleştirenler arasındaki muhalif olan Adalet Partisi'nin (Justice Party) iletişim direktörü Fahmi Fadzil bir açıklamada, "Bilgi alışverişini kontrol etmek için tasarlanan yasaların yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Bilginin 'doğru' ya da 'yanlış' olduğunu belirlerken doğru bilgilerin ve fikirlerin de paylaşılması epey riske girebilir." ifadesiyle, bu fikri pek de desteklemediğini açıkladı.

Apple, Facebook ve Google'ı da içeren bu yasa, sahte haberlerle mücadelerde etkili olur mu, merak konusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yasa tasarısı, Malezya halkını kısıtlıyor mu yoksa koruyor mu?