Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bitcoin Çalışmalarını Doğruladı!

Küresel ekonomi kurumlarının son dönemde en çok konuştuğu konu, değeri sürekli artan Bitcoin. Ülkemiz de de meclis gündemine sık sık oturan kripto para dünyası hakkında Maliye Bakanı açıklamada bulundu.

Tamamen bağımsız bir ekonomi aracı haline dönüşen kripto para dünyasının toplam değeri yaklaşık 600 milyar doları aştı. Gün geçtikçe daha fazla insan, yatırımlarını bu alana yöneltmeye başladı. Ekonomistleri ikiye bölen tartışmaların yanı sıra, günümüzün en değerli yatırım aracı olduklarını kimse reddedemiyor. Ancak uzmanların ve yatırımcıların akıllarında bir soru daha var: Bu işin geleceği ne olacak?

Bunun için öncelikle hukuksal ve yasal düzenlemelerin neler olacağını tartışmak gerekiyor. Vergi uygulamaları, piyasaların resmi kurumlar tarafından denetlenmesi işin rengini biraz değiştirebilir. Ancak geleceğin ekonomik sistemleri için temel atılmaya çoktan başlandı. Elbete kripto para dünyasının en değerli birimi Bitcoin’in bu tartışmalara yön verdiği bir gerçek.

2018 yılı için düzenlenen Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddeleri planlanmaya devam ediyor.

Tahmin edeceğiniz üzere Bitcoin, bu görüşmeler esnasında da devlet yetkililerinin gündem maddelerinden birisi oldu:

Bitcoin ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bitcoin konusunda gerek Merkez Bankası gerek Hazine Müsteşarlığı gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Maliye Bakanlığı teknik açıdan çalışıyorlar. Bir noktaya geldiğinde kurumlar arası ortak bir değerlendirme yaparak, bu konudaki hem hukuki altyapıyı hem de bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaparız" cevabını verdi.

Bu açıklamadan çıkartacağımız tek bir sonuç var: Türkiye ekonomisine yön veren 4 resmi kurum da Bitcoin hakkında çalışmalar yürütüyor. Ayrıca bu konuyu Bitcoin ile sınırlandırmak yeterli değil. Çünkü Blok Zinciri adı verilen teknolojiye de ayrıca bakmak gerekiyor. Bu tartışmalara ve atılacak adımlara Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da katılması mümkün olursa, yapıcı kararlar alınabilir.

Bakalım ilerleyen süreçte devlet kurumlarının konuya ilişkin resmi tavrı nasıl şekillenecek? Merakla bekliyoruz.