Maliye Bakanı: Drone’lara da ÖTV Gelebilir

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kullanımı her geçen gün artan drone’lar için ÖTV uygulamasının gelebileceğini belirtti.

Gazetelerin ekonomi müdürleriyle bir araya gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, drone’lara ÖTV uygulamasının yapılabileceğini söyledi. Otomobillere yönelik bir ÖTV çalışması olmadığını söyleyen bakan Ağbal, ‘kişisel olarak acaba drone’lara ÖTV mi getirsek diye düşünüyorum’ dedi.

‘Drone’ların sayısı her geçen artıyor. Havaya baktığımızda artık drone’lara sıklıkla rastlar olduk. Bu araçlar sonuçta havadalar ve ÖTV’ye tabi değiller. Dolayısıyla bunu getirebiliriz’ diyen Ağbal, kişisel fikri de olsa drone’lara yakın zamanda ÖTV’nin uygulanabileceğinin sinyallerini verdi.

Vergiler, Otomobilde Çok Yüksek

Vergilerle ilgili görüşlerini de dile getiren Ağbal, özellikle otomobil ve alkol - tütün ürünlerinde vergilerin çok yüksek olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "2018’de bir şey yapacağım demiyorum, ama bir şey yapmayacağım da demiyorum. 2017 yılı içerisinde dolaylı vergilerde herhangi bir artış yapmayacağım. Ama şunu söyleyeyim bakın: Ben bile bu noktaya geldiysem bu önemli yani. Artık otomobil vergilemesinde, tütün vergilemesinde, alkollü içeceklerin vergilemesinde gerçekten vergi oranları çok yüksek seviyelerde."

Hafif bir nostalji yaşamak isteyenler, geçtiğimiz yıl hazırladığımız 'uçamayan drone' videomuzu aşağıdan izleyebilirler.