Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Konseyi’nin 130. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Konsey üyelerine bir WhatsApp grubu kurmalarını öneren bakan, gruba kendisinin de alınmasını istedi.

Vergi Konseyi’nde 130. Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi. Naci Ağbal, katılım düzeyi açısından toplumun tüm kesimlerinin Vergi Konseyi’nde temsil edildiği görüşünü bildirdi. Vergi konusunda ortak aklın üretildiği bir platform olduğunu söyleyen Ağbal, konseyin çalışma alanına ilişkin bazı açıklamalarda da bulundu.

"Maliye Bakanlığı'nın sekreterlik işleve ilişkilendirilmişse de tam bağımsız çalışma gündemini kendisi oluşturan, çalışmalarını kendisi yürüten, sadece Maliye Bakanlığı'nın sekreteryasını çalıştıran yarı sivil bir oluşumdur. Toplumun ortak aklının buradan çıkarılabileceğini düşünüyorum. Buradan uzlaşma çıkarmak lazım. Toplumun görüşlerinin farklılıkları ve zenginliği, bu platformdaki çalışmaların sonuçları itibarıyla ortaya koyulmalıdır.”

Ağbal, Vergi Konseyi'nden çıkacak işlere ne kadar güvendiğini ve görüşlerle önerileri oldukça önemsediğini dile getirdi: "Benim sihirli bir dünyam yok. Şunu gördük; toplumun sorunlarını dinlersek, toplum kendisi için önemli çözüm önerileri üretebiliyor. Üretilen çözüm önerilerini de sahipleniyor.”

Ardından konsey üyelerinin sürekli iletişim kurma gereksinimine dikkat çeken Maliye Bakanı, “İlla bir ay sonraki toplantıya gerek yok. Whatsapp grubunuzun olması lazım bence. Whatsapp grubu dinamik bir şekilde kullanılsın, gece yarısı birisi 'bana bir şey söylendi' diye gruba atsın. Grup onu dinamik olarak tartışsın. Maliye Bakanı olarak beni de dahil edin. Grupta bir katılımcı olarak bende takip edeyim. Komisyonda önerge verelim, bu konuyu çözelim. Sorunları dinamik şekilde anında tespit etmek, anında çözmek için anlayış getirelim olacak." önerisinde bulundu.