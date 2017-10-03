Maliye Bakanlığı, Bazı GSM Operatörlerini İncelemeye Aldı!

Bazı GSM operatörlerinin Maliye Bakanlığı tarafından inceleme altına alındığı ortaya çıktı. Bakanlık vergi kaçıran operatörlerin gözünün yaşına bakmayacak.

Maliye Bakanlığı yapmış olduğu açıklamayla, bazı GSM operatörlerini incelemeye aldığını duyurdu. WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden konuşmaları gerekçe göstererek telefon faturlarında %25 ÖİV'ye tabi konuşma ücreti yerine %5 vergiye tabi internetin payını şişirdiği iddiası üzerine GSM operatörleri inceleme altına alındı.

Bazı GSM operatörlerinin düşük vergi ödemek için faturada düşük vergiye tabi hizmetlerini oldukça şişirdikleri iddia edildi. Bu söylemler üzerine harekete geçen Maliye Bakanlığı müfettişlerinin, bir GSM operatöründe inceleme başlattığı gün yüzüne çıktı. Daha sonrasındaysa tüm operatörlerin inceleme altına alındığı kaydedildi.

Yürürlüğe göre cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında özel iletişim vergisi ve yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi alınıyor.

Bazı GSM operatörlerininse WhatsApp, Viber, FaceTime gibi uygulamalarla konuşmalarının yaygınlaşması gerekçe gösterilerek, gerçekte internet kullanımı yüksek olmadığı halde faturalarda yüzde 25 vergiye tabi cep telefonu görüşmelerinin payını azaltıp, yüzde 5 vergiye tabi olan internet hizmetlerinin payını yükselttikleri kaydedildi.

Bazı operatörlerin ise buna ilave olarak müşterilerden herhangi bir talep gelmediği halde elektronik yayın abonesi olmuş gibi işlem yaptığı ve faturanın bir kısmını sadece %1 KDV'nin ödendiği elektronik yayın olarak gösterdiği belirtildi.

HaberTürk'te yer alan bir habere göre telefon faturasını gönderen bir vatandaş, kendisinin hiçbir talebi olmadığı halde 145.20 TL'lik cep telefonu faturasının 15.1 TL'lik kısmının 'elektronik yayın bedeli' olarak gösterildiğini vurgulandı.

Operatörleri Büyük Cezalar Bekliyor

Maliye Bakanlığı'nın incelemesinin tamamlanmasıyla vergi aşındırdığı tespit edilen GSM operatörlerine yüksek tutarlı cezalar gelmesi bekleniyor. TBMM'ye sunulan torba yasa tasarısında GSM operatörlerinin devlete vermeleri zorunlu olan Hazine payı, BTK payı gibi borçlarına yeniden yapılandırma hakkı da verilecek.