Malware Saldırılarında Türkiye'de Zirvede!

Siber saldırılar konusunda yapılan bir araştırmada ülkemizin adı yine üst sıralarda.

Her yıl düzenlediği Cyber Security Wekeend etkinliği kapsamında siber güvenlik ve siber güvenlik sistemleri konusundaki yeni gelişmeleri değerlendiren, kendi yürüttüğü araştırmalar sonucu güvenlik konusundaki verileri paylaşan Kaspersky Lab, kötü amaçlı yazılımlar yani malware saldırıları hakkındaki verileri de paylaştı.

Kaspersky Lab'ın verilerine göre ise ülkemiz bu konuda başı çeken ülkeler arasında. Hatırlayacak olursanız benzer bir araştırma Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarfaından birkaç ay önce yapılmış ve araştırma sonucunda Türkiye, siber saldırı alan ülkeler arasında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ise 3. sırada yer almıştı.

Şimdi ise Kaspersky Lab'in verilerine göre, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'yı içine alan coğrafi bölgede -ki bu bölge META olarak adlandırılmakta-, Malware saldırısı konusunda en fazla saldırırının olduğu ülke Türkiye konumunda. Dünya geneline baktığımızda ise bu konuda sırasıyla Hollanda, Amerika, Almanya, Rusya ve Fransa başı çekiyor.

Fakat son dönemlerde siber saldırılar konusunda bir saldırı türü daha adından iyice söz ettirmeye ve hızını arttırmaya başlamış durumda. Bilgisayarlara bulaşan, bilgisayardaki dosyaları kullanılamaz hale getiren ve dosyalara erişimi engelleyen, şifreleyen zararlı bir yazılım olan Ransomware de, son zamanlarda ciddi bir artış göstermiş. 2016 yılının ilk üç ayında 3 milyon civarında olan Ransomware saldırıları, bu yılın ilk üç ayına baktığımızda ise iki katına çıkmış ve 6 milyona ulaşmış. Siber güvenlik uzmanları, bu sayının önümüzdeki aylarda giderek daha da artmasını bekliyor.

Saldırıların hangi platformların üzerinden yapıldığı kontrol edildiğinde ise listenin başını web tarayıcıları çekmekte. Web tarayıcılarını ikinci sırada Windows, üçüncü sırada ise Android takip ediyor. Android'in rakibi Apple ise bu konuda başarılı olacak ki listede yer almamış.

Kaspersky Lab Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi’nden Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Ghareeb Saad, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmış:

"2017’nin ilk çeyreğinde siber suçluların dikkatinin wiper adı verilen silicilere ve özellikle de finansal suçlara kaydığını gözlemledik. Tespit edilmeyi neredeyse imkansız hale getiren ve adli araştırmaları zorlaştıran dosyasız zararlı yazılımlar, hem hedefli saldırılar düzenleyen failler, hem de siber suçluların geneli tarafından kullanıldı. Etkinliğimizde ATMitch olaylarında kullanılan böyle bir ‘görünmez’ saldırı örneğini yeniden canlandırdık. Bu tür tehditler düzgün güvenlik çözümlerinin, güvenlik istihbaratının ve dikkatli bir şekilde yönetilen olay müdahale süreçlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor."