SpaceX'in Dragon Kapsülü Dünya'ya Döndü

SpaceX yaptığı açıklamada, erzak ve deney materyali nakliyatında kullanılan Dragon kapsulünün Pasific Okyanusu’na başarılı bir iniş gerçekleştirerek, Dünya’ya döndüğünü duyurdu.

SpaceX yaptığı açıklamada, erzak ve deney materyali nakliyatında kullanılan Dragon kapsulünün Pasific Okyanusu’na başarılı bir iniş gerçekleştirerek, Dünya’ya döndüğünü duyurdu.

Ağustos ayında Space X’in ‘CRS-12’ adlı roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen Dragon, aralarında HPE’nin tasarladığı süper bilgisayar da dahil olmak üzere çok sayıda deneysel malzemeyi de ISS’e taşıdı. HPE’nin tasarladığı süper bilgisayarlar, standart bilgisayar konfigürasyonuna herhangi bir ekleme yapılmadan yazılımdaki güçlendirmenin tek başına bilgisayarın uzayın sert koşullarında çalışmaya devam etmesini sağlayıp sağlamayacağını test etme amacını taşıyorlar.

ISS’te yaklaşık bir ay kalan Dragon’a aynı zamanda bazı deneysel sonuçlar ve diğer tip kargolar da yüklendi. Bu sonuçlar paraşütleriyle Dünya atmosferine giriş yaparak okyanusa inen kapsülden alınarak, araştırmacılar tarafından analiz edilecek.

Bu görev, Space X’in Dragon kargo kapsülleriyle gerçekleştirdiği 12. başarılı ISS tedarik görevi olma özelliği taşıyor. Kapsül, Space X’in bu amaçla kullandığı son kullanılmamış kapsül. Firma bundan sonra daha önceki görevlerde kullanılan yenilenmiş Dragon kapsüllerini kullanmayı tasarlıyor.

SpaceX ilk olarak bu yılın Haziran ayında bir Dragon kapsülünü tekrar kullanmıştı. Her ne kadar firmanın söylediğine göre kullanılmış bir kapsülün yeni bir kapsüle oranla maddi anlamda herhangi bir getirisi olmamakla birlikte firma, Dragon’un hızlı ve kolay kullanım sağlamak için daha verimli anlamda kazanımlar getirebileceğini umuyor.

Not: Haberde kullanılan resim, Dragon kapsülünün Space CRS-10 misyonundan alınmadır. Firma henüz CRS-12 kapsülüne ait bir resim yayınlamadı.