Vay Delikanlı Gönlüm şarkısıyla kısa sürede en çok izlenen videolar sıralamasında zirveye oynayan Veysel Mutlu, bu sefer de YouTube’un dünyada en çok izlenen videolar listesine girdi.

Türkiye’nin en ünlü mandalinacısı olan Veysel Mutlu, Vay Delikanlı Gönlüm şarkısı ve klibiyle birlikte ülkenin gündemine oturmuştu. 19 Ocak 2018’de YouTube kanalı Poll Production tarafından yayınlanan klip, 3 haftanın ardından 43 milyon izlenme barajına yaklaşmış durumda. Şarkı öylesine popüler oldu ki ünü yalnızca Türkiye’yle sınırlı kalmadı, YouTube’un da en çok izlenen videolar listesinde de kendisine yer buldu.

YouTube’un Top 100 listesine 25. sıradan giriş yapan fenomen şarkıcı, Enrique Iglesias ve Bruna Mars gibi isimlerle zirveyi paylaşırken, Taylor Swift ve Rita Ora gibi dünyaca ünlü kadın sanatçıları geride bıraktı.

Peki Veysel Mutlu Kimdir?

Yaklaşık 5-6 yıldır şarkı söyleyen Veysel Mutlu’nun asıl mesleği pazarda mandalina satmak. Fakat mandalinaları şarkı eşliğinde satmaya başlayınca ve müşterilerden de olumlu dönüşler alınca popülaritesi bir anda artan Mutlu, Vay Delikanlı Gönlüm şarkısıyla da popüler olmaktan çıkıp artık bir fenomen haline gelmişti. Instagram’da da her geçen gün takipçi sayısının arttığını belirten Mutlu, “ilk zamanlar 3-4 bin takipçim varken şimdi 800 bine yakın takipçi sayısına ulaştım” dedi.

Veysel Mutlu’yu popülerliğe ulaştıran Vay Delikanlı Gönlüm şarkısını aşağıdan dinleyebilirsiniz.