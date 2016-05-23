Manuş Baba'nın ‘Eteği Belinde’ Şarkısının Çalıntı Çıktı!

Manuş Baba (Mustafa Özkan), Dönersen Islık Çal adını verdi son albümüyle büyük bir üne kavuşmuştu. Sevilen albümünde yer alan ve Eteği Belinde olarak isimlendiği popüler şarkısı, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) tarafından değerlendirmeye alındı. Şarkının Atilla Yılmaz tarafından daha önce yazılan Senden Gayrı isimli parçanın kopyası olduğu belirtildi.

Türk müzik piyasası son günlerde, bu yıl çokça tartışılan çalıntı eserler konusuyla ilgili yeni bir gelişmeyle çalkalanıyor. Hatırlarsanız daha önce genç şarkıcı Çağatay Akman’ın Türkiye’de en çok izlenen video klibi olan Gece Gölgenin Rahatına Bak, telif hakkı ihaliyle yayından kaldırılmıştı. Ardından Aleyna Tilki’nin Sen Olsan Bari isimli şarkısı için de benzer iddialar gündeme getirildi.

Anca bu kez iddialar, sevilen sanatçı Manuş Baba ile ilgiliydi. Sanatçının son çıkarttığı albümde yer alan ve kendisini büyük bir üne kavuşturan Eteği Belinde isimli şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi.

Şarkının alındığı yer olarak ise Atilla Yılmaz tarafından 2005 yılında yayınlanan Senden Gayri isimli parçası olduğu konuşuldu. Devamında yaşanan gelişmelere geçmeden önce her iki şarkıyı da aşağıdan dinleyebilirsiniz:

Manuş Baba - Eteği Belinde:

Atilla Yılmaz - Senden Gayrı:

İddiaları inceleyen müzik otoritesi MSG, “Yapılan başvuru doğrultusunda dijital ortamda sunulan ses kayıtları değerlendirilmiştir. Bestesi Atilla Yılmaz’a ait ‘Senden Gayrı’ isimli eseri ile Manuş Baba’nın yorumladığı ‘Eteği Belinde’ isimli eserin tempoları farklı olsa da ara nağmelerin birebir aynı olduğu tespit edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Manuş Baba olarak tanıdığımız Mustafa Özkan ise konuya bir açıklama getirmek için şu ifadeleri kullandı:

"MSG dışında, MESAM'a başvurulmuş çalıntı, benzerlik adına başka bir eser sahibine ait başka bir dilekçe daha bulunuyor. ‪Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilemiyorum"

"Nereden bulaştık bu işe bilmiyorum..‬ ‪Vaktiyle atari salonunda oyun oynamak için evden ufak tefek bir şeyler arakladığımız oldu da böyle ‘hırsız’ damgası vurularak ortada dolaşan haberler mevzusu biraz ağır yani."

"Benim, bizim, dostlarım, ailem için. Kaldı ki 'emek' ailemden öğrendiğim, içimde taşıdığım, bunu hayatım boyunca yol arkadaşlarımla, dostlarımla bu zamana dek beni destekleyenler ile paylaşmaktan mutluluk ve onur duyacağım bir şeyken, böyle emek hırsızlığı ithamıyla karşılaşmak çok da ezici bir şey değil benim için açıkçası! ‪Vicdanım ile ilgili herhangi bir telaş yaşamıyorum."

"Üzüldüğüm tek nokta var ki ‘tanımadığım, bilmediğim, dinlemediğim, iyi niyetten yoksun, benim için müzikal olarak çok uç bir noktada olan eser sahibi (sahipleriyle) ile öyle bir benzerliğin olma ihtimali ve kendimin aynı hisleri paylaşmış olma ihtimali’dir beni yaralayan… ‘Ben yazdım, ben ürettim’ derken o özel hislerimin çok da özel kılınamayacağı bir durumla karşılaşmaktır beni kıran."

"‬‪Gelelim şuna ki söylemem gereken bir şey daha var: MSG dışında, MESAM’a başvurulmuş çalıntı, benzerlik adına başka bir eser sahibine ait başka bir dilekçe daha bulunuyor. ‪Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilememekle birlikte popülerlik, ün mevzusu da kolay iş değilmiş arkadaş. Ne karakter kaldı, ne ana, ne baba. ‪Memleketin dört bir yanında şarkılar, türküler ile bir araya geldiğim her sahnede bizi bir arada tutan ne varsa ona inanıyor ve bu güzelliğin bizi iyileştireceğini, kurtaracağını düşünüyorum dedim…"

"Memlekette her şey artık o kadar anormal ki kötü adamlar, kötü kadınlar çiçeğe, doğaya, sevgiye, dostluğa, insanca yaşam taleplerine karşı durup bunun mizahını yapıp gülünç buluyorlar. ‪Şimdilik buralardayım. hayatımda popülerlik, ünden, şöhretten daha öte şeyler var. Ahlaklı olmak, insan olmak, memleketin, dünyanın farkında olmak, ailem, dostlarım, sevdiklerim. ‪Varsın sizin olsun ününüz, şöhretiniz...‪Şu memlekette hiçbir şeyin benim istediğim gibi olmayacağını anlamış olmakla beraber asla bu hayal kırıklıklarından dolayı da vazgeçecek değilim.”