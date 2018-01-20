Manzaraların Güzellikleri Mikroskobik Seviyede İncelendi!

Bir film yapımcısı, 4K fotoğraf makineleri tarafından çekilen, eşsiz güzellikteki manzaraların, mikroskobik görüntülerini inceledi.

Film yapımcısı olan Drew Geraci, görkemli ulusal parklar yerine, yoğun bir kent merkezinin kalabalık sokaklarında çektiğine benzer 4K çözünürlükteki fotoğrafları, mikroskop aracılığıyla her gün 1000 kat daha yakından inceleme imkanı bulmuş. Sonuçlar ise karşımıza çıplak insan gözüyle göremediğimiz bu alışılmamış manzara çekimleri serisini çıkartmış.

Yiyecek ve nesnelerin fotoğrafını yakından kaliteli bir şekilde çekebilmek oldukça zor bir durum, bundan daha da zoru ise bu çekimlerin mikroskoplarla dahada yakından, film gibi çekilmeye çalışılması. Filmi çekerken, mikroskop numune tepsisini yavaşça hareket ettirmek için bir kademeli motor kullanıldı. Ancak Geraci'nin söylediğine göre en beklenmedik çarpma veya titreşim bile çekimi mahvettiği için ve genellikle mükemmel bir pürüzsüz hareket elde etmek için 10 veya 20 çekime ihtiyaç duyulmuş.

Mikroskopta kullanılan ampullerin tam yoğunlukta çalışma imkanı, maksimum olarak 3 saat sürüyordu ve ampullerin değiştirilmesi oldukça karmaşık ve masraflıydı. Bundan dolayı Drew Garaci, geniş ışıkla çektiği minicik sahneyi aydınlatmak için harici bir LED ışık kaynağı kurmak zorunda kaldı. Oldukça yorucu ve masraflı olan bu çekimler sonucunda yine oldukça güzel görüntüler ortaya çıkmış. Nadiren oluşturulsalarda böyle ilginç görsel güzellikleri izlemek gerçekten keyif verici diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?