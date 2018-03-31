Fotoğrafçılığın sınırları o kadar gelişti ki, artık elimizdeki telefonlar ile bile profesyonel fotoğraflara taş çıkaracak görseller yakalayabiliyoruz. Ancak fotoğraf çekmek sizin için selfielerden ibaret değilse ve bu konuda biraz daha profesyonel hale gelmek istiyorsanız listedeki ipuçlarını kullanarak şahane manzara fotoğrafları çekebilirsiniz.

Fotoğraf çekmek ve bir kompozisyon yaratmak, çok ilgimiz olmadığını düşünsek de aslında sıklıkla yaptığımız bir şey. Arkadaşlarımızla poz verirken ya da selfie çekerken bile fark etmeden bazı detayları düşünerek fotoğraf çekiyoruz çünkü sosyal medya 'fotoğraf ile anlatım' üzerine gelişen bir platform artık. Ancak eğer fotoğrafçılık ve görsel üretmek sizin için daha fazlasıysa, profesyonel bir fotoğrafçı olan Albert Dros'un verdiği bu on ipucu, fazlasıyla işinizi görecektir.

Geniş Açı Lensler Yerine Teleobjektif Lensler Deneyin

Manzara fotoğrafçılığında en çok kullanılan lensler geniş açı olanlardır. Ancak Dros'a göre teleobjektif lensler kullanmak, uzağınızdaki detaylara yakınlaşarak daha detaylı manzara fotoğrafları çekmenizi sağlar.

Çevredeki Hareketleri Kullanarak Fotoğrafı Dinamikleştirin

Özellikle doğa fotoğrafları çekerken etrafımızda hareketli bir sürü şey vardır. Dalgalı bir denizin ya da gökyüzünde hareket ede bulutların kritik anlarını yakalayarak elde ettiğimiz fotoğraflar ise her zaman daha ilgi çekici olur. Ancak anı yakalamak ve hareketi kusursuz yansıtabilmek için enstantene değerlerini doğru hesaplayıp kullanmak gerekir.

Polarize Lens Filtreleri Kullanın

CPL filtreler olarak da bilinen bu lens aparatları sayesinde ışığı ve rengi çok daha net ve canlı yakalamak mümkün. Özellike su yüzeyinde yansıma yakalamaya çalıştığınız ya da güneş ışığının yarattığı etkiyi pozlamaya çalıştığınız fotoğraflarda bu tür filtreler kullanmak, fotoğrafı düzenleme aşamasında yakalayamayacağınız netlikte fotoğraflar üretmenizi sağlar.

Fotoğrafta Derinlik Yaratacak Unsurlar Kullanın

Fotoğrafta derinlik, en önemli kriterlerden biridir. Eğer önünüzdeki manzarayı yakında ve uzakta bazı ögeler ile derinleştirirseniz, elde ettiğiniz fotoğrafın görsel anlamda etkileyiciliği de artacaktır.

Gün Işığını İyi Değerlendirin

Özellikle gün doğumu ve gün batımında ışık çok değişken olur ve bu doğal ışığı fotoğraflarınıza başarılı biçimde yerleştirirseniz, elde ettiğiniz görüntünün kalitesi bir hayli artacaktır.

Geniş Açılı Lenslerle Çekim Yaparken Derinlik İçin Nesnelere Yakınlaşın

Fotoğrafta derinlik yaratmanın tek yolu çerçeveye önde ve arkada nesneler sıralamak değildir. Eğer geniş açı lensler ile çalışıyorsanız, bir çiçeğin ya da ağacın çok çok yakınına fotoğraf makinenizi yerleştirip netlikte de ufak oynamalar yaparak, başarılı bir açı ile güzel bir fotoğraf çekebilirsiniz.

Güneşi Fotoğraflarınızda Sergileyin

Doğru diyafram değerleri ile güneşi direkt olarak çektiğinizde, güneş ışıklarının bir yıldız şeklini aldığını görürsünüz. Özellikle doğru açıda f16 - f22 arası diyafram değerleri bu ışığı yakalamak için en doğru değerler olacaktır. Bu şekilde oluşturduğunuz kompozisyonlardda güneşi konumlandırmayı da olabildiğince çerçevenin köşesine yaparsanız, yakaladığınız görüntü mükemmel bir ışık şovuna dönüşecektir.

Geniş Ve Balık Gözü Lensleri İyi Değerlendirin

14mm ve üstü genişlikte lensler ile balık gözleri, yaratıcı perspektifler oluşturmanızı sağlar. Geniş manzaraların en iyi şekilde fotoğraflanması için bu lensleri kullanarak oluşturacağınız açılar, en başarılıları olacaktır.

Gözlem Yapın Ve En Doğru Görüntüyü Arayın

Fotoğrafçılığın bazı alanları anlık ve hızlı olmayı gerektirse de, manzara fotoğrafçılığı daha özgür bir alandır ve çekimi gerçekleştirmeden önce gözlem yapabilme imkanı sunar. Bu zamanı iyi değerlendirip çerçevenize karar vermeden önce en iyisini arayın. Gördüğünüz manzaranın fotoğrafa nasıl yansıyacağını hayal etmekte güçlük çekiyorsanız, telefonunuzun kamerasını kullanarak ufak bir deneme de yapabilirsiniz.

Gözlerinizi Potansiyel Fotoğrafları Aramak İçin Eğitin

Fotoğrafçılığın belki de en önemli ögesi aslında kullandığınız makinenin ya da çeşit çeşit lenslerin ötesinde, gözlerinizdir. Günlük hayatın içinde dahi, en güzel kareyi ve olasılıkları değerlendirmekten vazgeçmeyin. Bu sayede her geçen gün ışığı, açıyı ve diğer tüm unsurları kullanmada daha pratik olacaksınız.