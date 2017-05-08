Maradona ile Konami Arasındaki Problem Çözüldü

Maradona ile Konami arasında mahkemeye uzanan problem, iki tarafın da avantajlı çıkacağı şekilde tatlıya bağlandı.

Hatırlayacak olursanız bir ay kadar önce futbol tarihinin yaşayan efsanelerinden Diego Armando Maradona, resmi Facebook hesabından yaptığı bir açıklama ile, kendi izni olmadan karakterinin PES 2017'de yer alması sebebi ile KONAMI'ye dava açtığını duyurmuştu.

Maradona'nın "Dün Japon şirket KONAMI’nin resmimi PES 2017 için kullandığını duydum. Avukatım Matias Morla, ilgili yasal işlemleri başlatacak, umarım bu bir aldatmaca değildir." açıklamasının ardından ise KONAMI cephesinden de resmi bir açıklama gelmiş ve şirketin Tokyo merkezinden yapılan açıklamada, "Şu sıralar Winning Eleven 2017(uluslararası ismiyle PES 2017)'de bir oyuncuyu izinsiz kullandığımız yönünde pek çok haber var. Fakat şirketimiz bu oyuncuyu sözleşmedeki lisans temellerine uygun şekilde kullanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Sosyal medyada epey ses getiren bu olayın ardından konunun ne olacağı merakla beklenirken sonunda iki taraf arasında iş tatlıya bağlandı. Hem de baya bir tatlıya!

Gelen bilgilere göre olayın patlak vermesinin ardından, problemi çözmek adına bizzat kendisi Arjantin'e giderek Maradona ile görüşen KONAMI başkanı Takayuki Kubo, sadece efsane futbolcuyu ikna etmekle kalmamış, PES serisinin geleceği için önemli bir anlaşmaya da imza atmış. Henüz resmi bir açıklama ile doğrulanmamış olsa da gelen bilglere göre bir miktar para karşılığında KONAMI'ye dava açmaktan vazgeçen Maradona, ayrıca önümüzdeki 3 yıl boyunca PES serisinin reklam yüzü de olacak.

Tabii böyle bir sonuç çıkmasının ardından Maradona hakkında sosyal medyada "amacına ulaştı" gibi yorumlar gelse de işin henüz perde arkasını net bir şekilde bilemiyoruz.