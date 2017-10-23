Cep telefonu ışığında ameliyat. Üstelik felaketten 1 ay sonra ve milyonlarca dolarlık yardıma rağmen. İnsanlığın Porto Riko krizinde sınıfta kaldığını kanıtlayan bir görüntüyle karşı karşıyayız.

İnsanlık tarihinin en ağır felaketlerinden biriyle karşılaşan Porto Riko, bundan bir ay önce neredeyse haritadan siliniyordu. Onlarca insanın hayatını kaybettiği Maria kasırgası, son yılların en şiddetli atmosferik afetlerindendi. Binlerce insan evsiz kaldı ve şehirler yaşanamayacak hale geldi.

Küçük bir ada ülkesi olan Porto Riko, çevresinde dünyanın süper gücü ABD gibi önemli bir komşuya sahip. Diğer yandan bu felaketin acılarını sarmak için bölgeye tüm dünyadan yardımlar gidiyor. Hatta Elon Musk’ın şirketi Tesla, elektrik ihtiyacını karşılamak için ülkeye bataryalar inşa etmeye başladı.

Buraya kadar tüm çabalar, her şeyin yolunda gittiğini gösterebilir. Ancak eski Porto Riko valisi Garcia Padilla tarafından atılan bu tweet, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor:

"Bugün Porto Riko'da cep telefonlarını el fenerleri şeklinde kullanarak ameliyat yapıldı."

2013-2016 yılları arasında hizmet veren Padilla, görüntülerde telefon ekranlarından ve flash ışıklarından faydalanarak ameliyat yapılabildiğini söylüyor. Ameliyathane dahil, çoğu bölgenin geçen 1 aya rağmen hala enerjiden yoksun olduğu anlaşılıyor. Fotoğrafın gerçek olup olmadığı ve nerede çekildiği belli değil.

"31. gün:

Porto Riko'nun %84'ü elektriğe,

% 28'i suya sahip değil.

Dün, cep telefonu ışığıyla bir ameliyat yapıldı.

Bu insanlığa ihanettir."

Meteorolog ve Porto Riko’yu vuran Maria Kasırgası üzerine çalışan Eric Holthaus’a göre bölgenin %84’ü elektrikten, %28’i de sudan yoksun durumda.

İnsani kriz devam ederken, ABD başkanı Trump’ın yanıltıcı ifadeleri ve önemsemediğini açıkça belli eden sözleri de tartışma yaratıyor. Diğer yandan ABD’den çok ABD’li özel şirketlerin yardım yaptığını söylemek de mümkün. Google bölgenin internet erişimi için, Tesla elektrik için ve Facebook da maddi yardım fonları için çalışıyor.

Aradan geçen 1 koca ay ve telefon ışında yapıldığı görülen bir ameliyat… İnsan düşünüyor doğrusu. Basına verilen onca demeç ve görüntülerin aynı şeyi söylememesi büyük çelişki. Ortada insanlık krizi varken, ne olursa olsun temel ihtiyaçları tartışacak vakti çoktan geçtik.