Mariana Çukuru'nda Kaydedilen Gizemli Sesin Ne Olduğu Bulundu!

Mariana Çukuru'nun derinliklerinde kaydedilen entersan sesin neye ait olduğu, bir diğer deyişle ''sesin sabihi'' bulundu.

Büyük Okyanus'ta yer alan Guam Adası'nın güney batısında, Japonya ile Endonezya arasında yer alan ve dünya üzerinde bilinen en derin nokta olan Mariana Çukuru, gezegenimizin üzerinde pek çok bilinmiyenlerle dolu ender yerlerden biri.

Son ölçümler baz alındığında en derin noktası 11.000 metreyi bulan çukurun uzunluğu 2.5 kilometre, genişliği ise 69 kilometre. 2014 yılında çukurun derinliklerinde araştırmalar yürüten bilim insanları, anlamlandıramadıkları bir ses kaydı gerçekleştirmiş ve bu sesin ne olduğu açıklanamamıştı.

Söz konusu ses üzerine çalışmalar yürüten Oregon State University araştırmacıları, Journal of the Acoustical Society of America'da yayımladıkları bir makale ile sesin ne olduğunu açıkladılar. Araştırmacılara göre bu ses, Mysticeti (dişsiz balina olarak da bilinmekte) türüne ait, devasa boyutlarda balina ya da balinalara ait. Mariana Çukuru'nu daha da ürkütücü bir yer yapan şey ise derinliklerinde bina boyutlarında balinaların bulunması.