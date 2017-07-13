Mario, Dark Souls’a Uyarlansa Nasıl Olurdu?

Tam tersi iki dünyaya sahip Mario ve Dark Souls'un harmanlandığı zaman ortaya nasıl bir oyun çıkacağını düşünebiliyor musunuz? Bu oyun videosu tam olarak birbirine zıt iki dünyaya sahip oyunun harmanlanmasıyla oluşuyor.

Mario ve Dark Souls'u adeta zıt kutuplar olarak nitelendirebiliriz. Sonuçta Mario, renkli ve karikatürize bir ortamda aile dostu eğlenceler sunuyor. Fakat Dark Souls'a baktığımız zaman şeytani canavarların acımasız ve tehlikeli bir dünyasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bununla birlikte, YouTuber JellyElite, iki dünyayı harmanlıyor ve ortaya çıkan Dark Souls Odyssey'i bizlere sunuyor.

JellyElite bunu yapmak için kendince ilginç bir yöntem bile bulmuş. Mario Odyssey'in şapkası, kendi iradesine sahip. Şapkayı takan Dark Souls karakteri, canavarları 'Mario' gibi haklıyor.

Mario Souls karakteri, genel anlamda düşmanları atlatmak veya haklamak için etkili sıçrayış yeteneklerine sahip ve olduğu yerde bir an için bile durmuyor. Ayrıca Mario'da olduğu gibi, düşmanlara küçük ateş topu dahi fırlatıyor.

JellyElite, videonun açıklamasında, Dark Souls 3'ün temel oyunundan Old Sorcerer'ın şapkasının yerine, Mario şapkasını koyduğunu dile getiriyor. Ayrıca buna sahip olmak için Nexus'tan iGP11 modunu indirmeniz gerekiyor.

Dark Souls Odyssey videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.