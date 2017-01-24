Mario Maker ile Yaratılmış En Psikopat Super Mario Bölümü!

Super Mario için zorlu seviyeler yapılmasını sağlayan Mario Maker ile oluşturulmuş bölüm, bu zamana kadar yapılan en zor bölüm olabilir.

Nintendo, içindeki Super Mario aşkı bitmeyen oyuncular için istenildiği gibi seviyeler oluşturulmasını sağlayan platformu Mario Maker’ı piyasaya sürdüğünde birisinin bu kadar psikopatça bir seviye oluşturacağını tahmin edemezdi. ‘P is for Pain’ isimli bölüm, emin olun bu zamana kadar yapılmış en sıradışı bölüm olmaya aday.

Bu bölümde karşınızda bir düşman yok. Başarılı bir şekilde tamamlamak için yapmanız gereken tek şey bir saniye bile durmadan karşınıza çıkan tuzaklardan kaçınarak ilerlemek.

Dan Salvato tarafından yaratılan bölümün arkasında Twitch kullanıcılarının özel emotörlere izin veren tarayıcı uzantısı 20XX ve Super Smash Bros. Melee mod aracı bulunuyor. Eğer ilginizi çektiyse bölümü Wii U’nuza indirebilir, 7FD3-0000-0095-698B kodla yeteneklerinizi test edebilirsiniz.