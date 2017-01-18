Mario'ya Prensesi Kurtarmaktan Çok Daha Zorlu Görev: GTA'da Hayatta Kalmak!

Mario, bu sefer prensesi kurtarmak yerine GTA IV evreninde maceradan maceraya atlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Nintendo Switch’in duyurulmasıyla birlikte, konsol için çıkış yapacak olan yeni bir Mario oyunu da duyurulmuştu. Super Mario Odyssey isimli bu oyunun yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte, Mario’nun önceki oyunlardaki gibi fantastik bir dünyada değil, nispeten gerçek bir dünyada maceraya atıldığını görmüştük.

Mario’nun yeni macerası, Youtube’daki CrowbCat kanalına bir fikir vermiş gibi görünüyor. CrowbCat, bir modla Mario’yu (daha uzun boylu halini) GTA IV evrenine taşımış; daha sonra da Mario ile yaşadığı maceraları yaklaşık iki dakikalık bir video haline getirip, bu videoya Super Mario Odyssey’nin müziğini eklemiş ve videoyu Youtube’da yayınlamış. Ortaya gerçekten ama gerçekten ilginç ve eğlenceli görüntüler çıkmış.