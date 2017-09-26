Zuckerberg, yapmış olduğu açıklamayla, ilerleyen günlerde Facebook hisselerinin büyük bir bölümünü yardım projesi için satışa çıkartılacağını açıkladı. Zuckerberg, insanlık adına büyük adımlar atmaya devam ediyor!

Mark Zuckerberg geçtiğimiz Cuma günü yapmış olduğu açıklama ile birlikte, önümüzdeki ilk 18 ay içerisinde 35 ila 75 milyon Facebook hisseni satışa çıkartacağını duyurdu.Satışa çıkartılacak olan hisselerin toplamının 12.7 milyar dolara denk geldiğini belirten genç CEO, elde edilen satıştaki tüm geliri, eşi ile birlikte kurdukları yardım vakfı olan Chan Zuckerberg İnisiyatifi'ne bağışlanacağını belirtti.

Zuckerberg, Facebook üzerinden yapmış olduğu açıklamayla, 1.5 yıl içerisinde Facebook'un oldukça iyi bir performans sergilediğini vurguladı. Ayrıca Mark Zuckerberg, eşi Priscilla'yla birlikte dünya çapındaki sıkıntıların üstesinden gelmek için önemli bir sorumluluk hissettiğini ve bunun için Facebook hisselerinin elden çıkartıldığının da altını çizdi.

Yapılan hisse satışından elde edilen gelir, eğitimden tutun bilime kadar birçok çalışmanın maddi kaynağı olacak. Zuckerberg'in yapmış olduğu açıklamalara şöyle bir göz attığımızda, Facebook'un aslında bir şirket olmaktan ziyade, sosyal bir misyon gerçekleştirmek için kurulduğunu sık sık bizlere hatırlatığına şahit olmaktayız.

Genç CEO, 12.7 milyar dolarlık hisseyi gözden çıkarsa dahi, kurduğu şirketin en büyük hissedarı olmaya devam edeğini de belirtelim. İnsanlık adına önemli adımlar atan Facebook'un kurucusu, bu hamlesiyle de yeniden gönüllerde taht kurduğunu söylebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Zuckerberg'in insanlık namına yaptığı bu hamleler gerçekten de bir fark yaratacak mı?