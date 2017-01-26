Bu yıl ABD'nin tüm eyaletlerini gezmeyi planlayan Mark Zuckerberg'in ABD başkanlığına aday olacağı dedikoduları gundemde. Peki Mark Zuckerberg'in böyle bir amacı var mı?

Henüz ABD'nin yeni başkanı Trump koltuğunu ısıtmamışken diğer seçimlerde ABD başkanının kim olacağına yönelik dedikodular dönmeye başladı ve özellikle son günlerde Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in ABD başkanı olmak istediği konuşuluyordu.

Özellikle Mark Zuckerberg'in 2017 yılı içinde ABD'deki tüm eyaletlere gitmeyi planladığı haberleri bu iddiaları destekler nitelikteyken Zuckerberg konuya açıklık getirdi. Yaptığı açıklamada şu anda ABD başkanı olmak gibi bir hedefinin olmadığını söyleyen Mark, 2017 yılında ABD'deki tüm eyaletleri Facebook'u daha da geniş bir kitleye yaymak ve Chan Zuckerberg Vakfı için çalışmalar yürütmek olduğunu, siyasete girmenin ona pek uygun olmadığını söyledi. Tabii öte yandan bu görüşüm ileride değişebilir diyerek ABD başkanlığına ileride aday olabileceğine ufaktan bir sinyal çaktı.

Anlaşıldığı üzere Trump'ın daha taze başkan olması üzerine Mark Zuckerberg iddialı bir yanıt vererek hükümetle de ters düşmek istemiyor ama günün birinde adaylık dilekçesini çıkarıp masaya vurabilir.