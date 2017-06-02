Mark Zuckerberg, Paris Antlaşması'ndan çıktıklarını söyleyen Trump'a tepki gösterdi. Trump, iklim değişikliğine ilişkin yapılan anlaşmadan çıkma kararı almıştı.

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, iklim değişikliğine ilişkin Paris Antlaşması'ndan çekildiğini açıklayan Donald Trump’a sert tepki gösterdi. Elon Musk, Sundar Pichai gibi teknolojinin bel kemiğini oluşturan isimlerin Trump’ı eleştirdiği açıklamaların ardından Mark Zuckerberg de Trump karşıtı açıklamalar yaptı. Zuckerberg yaptığı açıklamada, “Paris İklim Sözleşmesi'nden çekilmek, çevreyi ve ekonomiyi kötü etkileyecek; ve en önemlisi de çocuklarımızın geleceğini risk altına sokacak” dedi.

Paris Antlaşması'nı kabul etmeyen yalnızca iki ülke bulunuyor. Bu ülkeler Nikaragua ve Suriye. Nikaragua yapılan antlaşmanın yetersizliğinden dolayı kabul etmediğini söyledi. Bu da Amerika’yı şu anda iç savaşla boğuşan Suriye ile aynı konuma getiriyor. Trump’ın düşünce yapısını Suriye’de yaşanan olaylarla bağdaştıran topluluklar, Trump’a ağır tepki gösteriyor.

Aslında Trump antlaşmadan çıktığını söylese bile, bunu hemen bozamıyor. Yasal hükümlülüğe göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, ABD’nin çekilme talebini en erken 4 Kasım 2019 tarihinde kabul edebilir. Talep kabul edildikten sonra da yaklaşık 1 senede resmi sürecin geçmesi gerekiyor. Anlayacağınız Trump’ın bu kararı anca Kasım 2020’de yürürlüğe girebilecek.

Mark Zuckerberg'ün tam açıklaması;

Paris iklim sözleşmesinden çekilmek çevre için kötü, ekonomi için kötü ve en önemlisi çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atıyor.

Biz, inşa ettiğimiz her yeni veri merkezinin %100 yenilenebilir enerji ile güçlendirileceğini taahhüt ettik.

İklim değişikliğinin durdurulması, yalnızca küresel toplum olarak yapabileceğimiz bir şeydir ve çok geç olmadan birlikte hareket etmemiz gerekiyor.