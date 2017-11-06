Mark Zuckerberg, Artık Facebook'tan Engellenebiliyor!

Bu zamana kadar Facebook'ta engellenemeyen tek kişi olan Mark Zuckerberg de artık bu durumdan nasibini alabilecek.

Birkaç ay önce Mark Zuckerberg'in ve de eşinin Facebook'tan engellenemeyeceğine dair bir haber yayınlamıştık. Bizzat Facebook'un sözcüsünün söylemlerine dayanarak yayınladığımız haberimizde, Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'in neden engellenemeyeceğini şuradan açıklamıştık. Görünüşe göre bu sisteme 'elveda' denmiş. Zira biraz önce yaptığımız denemede hem Zuckerberg'in hem de eşinin Facebook'tan çatır çatır engellendiğine şahit olduk.

Yukarıdaki görselde de gördüğünüz üzere Facebook, Zuckerberg'i engellememe izin verdi. Eğer bu keyfi siz de yaşamak istiyorsanız, o zaman sizi Mark'ın Facebook'taki profiline alabiliriz. Bu arada dilerseniz engeli hemen kaldırabilirsiniz, fakat tekrar engellemek için (bunu neden isteyesiniz bilmiyorum fakat diyelim ki tekrar istediniz) aradan 48 saatin geçmesi gerektiğini unutmayın.