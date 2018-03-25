50 milyon kullanıcının verilerinin sızdırıldığı skandalın ardından, Elon Musk SpaceX ve Tesla'nın Facebook hesabını silmişti. Tüm dünyadan tepkilerin yağdığı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu konu hakkında özür diledi.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde yaşanan Cambridge Analytica skandalının ardından Washington Post, New York Times ve Wall Street Journal gazeteleri ve 6 farklı İngiltere merkezli gazetede özür amaçlı bir reklam yayınladı. Gazetelere verilen reklamda büyük olarak yazılan cümle şu anlama geliyor: "Bilgilerinizi korumak bizim sorumluluğumuz. Bu sorumluluğu gerçekleştiremezsek, sorumluluğu hak etmiyoruz demektir."

Milyonlarca kullanıcının bilgilerinin sızdırılmasına sebep olan Facebook, bu ve benzeri olayların bir kez daha yaşanmaması için gerekli adımları attığını belirtti. Bu pazar günü en büyük gazetelerde eş zamanlı olarak yayınlanan bu reklam, Facebook'un kaybettiği itibarı geri kazanma çabalarından biri olarak görülüyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi. Tim Cook'un daha dikkatli olunması gerektiğini açıklaması, ardından Elon Musk'ın bir Türk kullanıcının gazına gelerek SpaceX ve Tesla'nın Facebook sayfalarını silmesi bunların en büyük örneği.

#deletefacebook etiketinin en popüler olduğu bu dönemde, Facebook'un itibarını geri toplama çabalarına şahit olmaya başladık. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Facebook, yaşanan bu skandalın ardından eski günlerine geri dönebilir mi? Yoksa tarihin tozlu sayfalarında yer almasını mı bekliyorsunuz?