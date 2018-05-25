Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ile sürekli yapay zekalar konusunda atışıyor. Bu bitmek bilmeyen tartışmalarda karamsar taraf Musk iken, iyimser tarafta Zuck var. Geçtiğimiz aylarda uyarılarını yineleyen Musk’a, Zuck’tan yine cevap geldi.

Yapay zekalar sürekli geliştirilmeye devam ediyorlar. Onların gelecekte insan hayatını kolaylaştıracağına ya da dünyayı ele geçireceklerine yönelik öngörüler oldukça fazla. Karşıt görüşlerin savaştığı önemli bir kavram olan yapay zekalara ilişkin, neredeyse her görüşün haklılık payı var. Nitekim Google, iki hafta önce Duplex’i tanıttığında inceden bir tırsmadık değil. Google Asistan’ın insansı konuşmasını merak edenler, onu bir insanı kandırırken görmek isteyenler buradaki haberimizi okuyabilir.

Elon Musk, yıllardır tüm insanlığı yapay zekanın olumsuz etkilerine karşı sürekli uyarıyor. Hatta uyarmakla kalmıyor, zararlarına karşı olası tehlikeleri önlemek adına kar amacı gütmeyen OpenAI isimli bir araştırma kuruluşunu hayata geçiriyor. OpenAI'nin resmi destekçileri arasında geçtiğimiz yıl çekilen Musk, bunu Tesla'nın itibarına zarar vermemek adına yaptığını söyledi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Harvard profesörü olan Steven Pinker Musk’a “Madem yapay zekalardan korkmalıyız, o halde neden yapay zeka destekli otonom sürüş sistemleri üretiyorsun?” diye sormuştu. Elon ise Twitter üzerinden verdi ayarı:

"Vay canına, Pinker bile işlevsel / kısıtlı yapay zeka (örneğin otomobil) ve genel yapay zeka arasındaki farkı anlamıyorsa, genel yapay zekanın diğerinden *tam olarak* bir milyon katından da fazla hesaplama gücüne sahip olduğunu bilmiyorsa, insanlığın başı gerçekten dertte demektir."

Musk’a göre ve gerçekte de olduğu gibi bir aracın trafik kurallarına uymasını sağlayan yapa zekayla, korkunç ihtimallere konu alınan “ana yapay zeka” aynı şey değil. Otomobillerdeki yapay zekalar, sadece belirli bir görevi gerçekleştirmek üzerine programlanıyorken ana yapay zekalar, makine öğrenimini merkeze alan yazılımlar. Bu yazılımlar, günün birinde insandan bağımsız şekilde öğrenmeye başlayacaklar, hem de her konuda.

İşte Musk’ın tehlikeli bulduğu konu ise bu. Aklınıza hemen Terminatör gibi filmlerde yer alan kurukafalı robotlar gelmesin, zira böyle bir ana yapay zekanın insanlara zarar vermek için epik yollar tercih etmesine gerek yok. İnternetin her köşesine sızıp dünyayı birbirine katması yeter. Sonuçta yazılımdan söz ediyoruz.

Son 1 haftadır, Facebook’un Cambridge Analytica skandalına ilişkin ifade vermek üzere geldiği Avrupa’da bulunan Mark Zuckerberg, Paris’te gerçekleştirilen Viva Technology 2018 fuarında Musk’ın Şubat ayında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Zuck, yapay zeka konusunda son derece iyimser olmaya devam edeceğini söyleyerek, olumsuz düşüncelerin gelişmeyi engellediğini savundu. Zuck, “Bence yapay zeka, hastalıkların tanımlanmasına ve tedavi edilmesine, arabaların daha güvenli bir şekilde kendi başlarına ilerlemesinde son derece işe yarıyor. İnsanları güvende tutmaya yardımcı olmak için çok miktarda pozitif şeyin kilidini açacağını düşünüyorum” diyor.

Zuck, açıkçası tıpkı Harvard’lı profesör gibi Musk’ın üzerine, Tesla araçlarında kullanılan otonom sürüş sistemlerinden gidiyor. Ayrıca “İnsanları başarısızlığa itmek için bireysel argümanları kullanarak gelişmeleri yavaşlatmak kolay bir yoldur” diyen Zuck, adeta Musk’a bir cevap hakkı sundu.

O halde malum soruyu soralım: