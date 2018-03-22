50 milyon Facebook kullanıcısının verileri, izinsiz bir şekilde Trump’ın seçim sürecine katkı sağlayan bir şirket tarafından çalındı. Hafta başından bu yana sessizliğini koruyan Mark Zuckerberg, sonunda konuştu ve hata yaptıklarını dile getirdi. Zuck, tüm sorumluluğu üzerine aldı ve özür diledi.

Sosyal medyada yazıp çizdiklerimiz, beğendiklerimiz, adres bilgilerimiz, telefonlarımız, mesajlaşmalarımız, arkadaşlarımızla olan özel fotoğraflarımız ve kısaca bizim internetteki kimliğimiz, kişisel verilerimizdir. Bu veriler, bir başka kuruluş tarafından izinsiz şekillerde kullanılırsa sorun çıkar. Hele ki bu kuruluş bir seçim kampanyası için seçmenleri analiz ediyorsa.

Bu hafta başında ortaya çıktı ki Facebook’ta yaşananlar tam olarak buydu. Cambridge Analytica isimli bir araştırma şirketi, Trump’ın 2016 seçimleri öncesinde araştırma danışmanlığı yürütüyordu. Şirket, Cambridge Üniversite görevli akademisyenlerin şirketiydi. Facebook ile giriş yapılabilecek anket uygulamaları geliştirildi ve potansiyel seçmenler bu uygulamalara giriş yapıp anket doldurdular. Bu sırada uygulama söz konusu katılımcıların bütün Facebook bilgilerini depoladı, sattı.

Skandalın ortaya çıkması, Facebook’u dibe sürüklemeye başladı. Şirket, milyarlarca doları günler içinde kaybetti. Mark Zuckerberg bile Forbes’in en zenginler listesinde 5. sıradan 7. sıraya geriledi. Olaylar durulacağa benzemiyordu. Zuckerberg sonunda sessizliğini bozup açıklamalarda bulundu.

Facebook hesabından yapılan açıklamada, 2013 yılında Cambridge Üniversitesi’nin akademisyenlerinden birisi olan Aleksandr Kogan isimli kişinin Facebook üzerinden bir uygulama geliştirdiği söylendi. Bu uygulama, o dönem yaklaşık 300 bin kişinin ve arkadaşlarının verilerini depoladı ve haksız yere paylaştı.

Kogan, 2015 yılına geldiğinde ise söz konusu verileri Cambirdge Analytica ile paylaştı. Zuckerberg’in ifadelerine göre kullanıcıların rızası olmadan yapılan bu eylem, Facebook ilkelerine aykırıydı. Olayların ortaya çıkmasının ardından Kogan’ın uygulaması ve Cambrige Analytica, Facebook’tan ihraç edildi.

Söz konusu şirket İngiltere’de bulunduğu için Facebook’un İngiltere hükümeti tarafından yürütülen soruşturmalara destek sağladığını ileten Zuck, süreci aydınlattıktan sonra itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"Hata yaptık, hak etmiyoruz, önlem alıyoruz, hatamızı bulana ödül var”

"Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."

Zuckerberg’in geçtiğimiz yıl ortaya çıkan skandallardan sonra sürekli açıklama yapıp, sorumlulukları üzerine almasına çok alışkınız. Hatta bu durum “Zuckerberg 2018 Pişmanlıklar Serisi Başladı” şeklinde tepki bile topladı.

Bundan sonra Facebook’ta alınacak önlemler Zuck tarafından şöyle sıralandı: Şüpheli faaliyetler ve uygulamalar adına önlemler alınacak, mevcut uygulamalara ve yeni geleceklere sınırlamalar getirilecek, 3 ay boyunca kullanılmayan uygulamalara erişim kesilecek. Ayrıca bundan sonra Facebook üzerindeki kötü kullanımları bulan kişiler de şirket tarafından ödüllendirilecekler.

Zuckerberg son olarak tüm bu süreçte ne kadar uygulamanın verileri çaldığına ilişkin net bir bilgilerinin olmadığını, Cambridge Analytica gibi pek çok şirketin aynı şekilde veri çalabileceğini ima etti. Hatta, Cambridge olayının buz dağının görünen kısmı olabileceğini de sözlerine ekledi.

Facebook milyonlarca üye kaybetti ve görünüşe göre bu işin önünü alamazsa sonu MySpace gibi olabilir.