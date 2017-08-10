Mark Zuckerberg'e Göre Herkesin Okuması Gereken 6 Kitap

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'e göre herkesin okuması gereken belli kitaplar bulunuyor. İşte herkesin okuması gereken, bilim üzerine 6 kitap.

Mark Zuckerberg, 2015'in Ocak ayında kendisine bir görev oluşturdu. Bu görevde de en az iki haftada bir bir kitap okumaktı. Zuckerberg buna, "Kitapların Yılı" demeyi seçti.

Zuckerberg'in amacı, dünya ve insan tarihi ile ilgili daha çok bilgi edinmek. Böylece kültür, tarih ve bilim üzerine kitaplar önerdi. Önerdiği kitaplar insan tarihinden şiddetin tarihine, evrimden yapay zekaya kadar uzanıyor.

İşte Mark Zuckerberg'in bilim üzerine önerdiği ve herkesin okuması gerektiğini düşündüğü 6 kitap:

Sapiens (Yuval Noah Harari)

Dünya üzerinde bulunmuş tek insan türü bizler değildik. Kabaca 100.000 yıl önce, aslında altı çeşit insan türü bulunuyordu. Ancak günümüze kadar yalnızca homo sapiens gelebildi. Peki bu nasıl oldu?

Zuckerberg, "Sapiens'i okuduğumda, insan geçmişiyle ilgili çok fazla bilgi edinebildim." dedi ve Facebook sayfasına şunları yazdı:

"Sapiens'te yazar Harari, genetik mühendisliğinin ve yapay zekanın "insan" tanımını daha da akıcı hale getirdiği bir geleceğe bakıyor."

On Immunity (Eula Biss)

Zuckerberg, tüm bilimsel aşılar lehine halk sağlığı çalışanlarının "On Immunity" kitabını okuması gerektiğini düşünüyor. Aşılar, daha az bulaşıcı hastalıkla mücadele eden bireyler sağladığından, sürü bağışıklığı başlar ve topluluklar genel olarak daha sağlıklı olurlar.

"Bu kitap bazı insanların aşıları sorgulamasının sebeplerini araştırıyor ve mantıksal olarak şüphelerin neden asılsız olduğunu, aşıların aslında etkili ve güvenli olduğunu açıklıyor."

The Player of Games (Iain M. Banks)

1988 tarihli bilim kurgu romanı, aslında tam olarak bir bilim kitabı değil. İnsanlığın galaksiyi ele geçirmesi ve süper akıllı robotik teknolojileri sayesinde servet ve zevklerin keyfine varması durumunda neler olacağını hayal ederek bizlere gösteriyor.

Zuckerberg, bilim kurgu hayranı değil ancak bu tarz bir kitabın mutlaka okunması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca bunu yalnızca öneren Zuckerberg değil, Tesla'nın CEO'su Elon Musk da ileriye dönük teknoloji açısından bu kitabı öneriyor.

The Structure of Scientific Revolutions (Thomas S. Kuhn)

İlk kez 1962'de yayınlanan kitap, bilim yazısı tarihinde önemli bir yapıttır. Bu, araştırma alanındaki atılımlar hakkında yeni bir düşünme biçimi önermekte olup, ilerlemelerin günlük işlerin ayrıntılarından ayrı olarak yapıldığını savunmaktadır.

Zuckerberg, "Bilim ve teknolojinin ilerlemesinin toplumsal güçlerle ilgisini bizlere sunuyor." dedi.

Ayrıca bazı açılardan felsefi bir özelliği de bulunuyor.

Genome (Matt Ridley)

Zuckerberg'in önerdiği bu kitap, yakın tarihin en önemli keşiflerinden birini izliyor. Bu keşif de insan genomunun haritalandırılması.

Hangi genlerin hangi hastalıkları kodladığını ve genlerin belirli bir hastalığa yatkınlığını tam olarak tespit edebilme yeteneği, araştırmacıların tıbbı araştırmasıyla ve doktorların bunu uygulamasıyla devrim yarattı.

Zuckerberg, "Bu kitap insanlığın tarihini sosyoloji yerine genetik bakış açısıyla anlatmayı amaçlıyor" dedi.

The Beginning of Infinity (David Deutsch)

Deutsch, dünyada ortaya çıkmayı bekleyen zor cevapların olduğuna inanıyor.

The Beginning of Infinity, sanat, bilim, politika alanlarında, insanların bilimsel metodları herhangi bir gerçeği keşfetmek için kullanabileceğini savunuyor.