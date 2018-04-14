Mark Zuckerberg: "Facebook Bir Gözetleme Kuruluşu Değil"

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'un insanları gözetleme amacıyla kurulan bir şirket olmadığını iddia etti.

Facebook kurucu ortağı ve CEO'su Mark Zuckerberg, bu haftanın başlarında mahkemeye çıkarıldı. 5 saat süren sorgu sürecinde Zuckerberg, "Facebook, bir gözetleme kuruluşu değil." açıklamasında bulundu. Kullanıcıların istediği zaman veri toplama programlarından çıkmasına olanak sağladıklarını belirten Zuckerberg, insanları gözetleme amaçlı kurulan şirketlerin bunu yapmayacağını belirtti.

Zuckerberg, ayrıca toplanan verilerin kötüye kullanımına engel olmak için yapay zeka teknolojilerine odaklanacağını, ve bu verileri yapay zeka aracılığıyla kullanacağını söyledi. 87 milyon kişinin verilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine sebep olan Cambridge Analytica skandalının, ABD'deki başkanlık seçimlerinde de rol oynadığı iddia edilmişti. Görünen o ki Zuckerberg, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için elinden geleni yapacak, en azından konuşmaları o yönde.

İş modelinin bir parçası olarak çeşitli kullanıcı verilerini toplayarak en iyi reklamları sunduğunu söyleyen Facebook, ücretli iş modeline geçmeyi kesinlikle düşünmüyor. Daha önce farklı bir Facebook yöneticisinden öğrendiğimiz bu bilgi, Mark Zuckerberg tarafından da doğrulandı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Facebook, mahkemenin ardından aklanacak mı?