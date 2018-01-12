Facebook CEO'su Mark Zuckerberg verdiği röportajla Facebook haber kaynağının insanlar arası etkileşimi arttıracak şekilde değiştirileceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, haber kaynağında köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Facebook'un kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg, The New York Times’a verdiği röportajda haber kaynağı algoritmasını insanların birbiri ile daha anlamlı etkileşime girecek şekilde değiştireceklerini belirtti.

Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek güncellemenin ardından ana sayfanızda arkadaşlarınız ve ailenize ait daha fazla içerir görürken markalara ve sayfalara ait daha az içerik göreceksiniz. Zuckerberg, bu değişikliği gerçekleştirirken insanların daha fazla anlamlı etkileşime girmesini ve daha az pasif içerik görmesini hedeflediklerini söyledi.

'Ürünlerimizin kullanıcılar için yalnızca eğlenceli değil, aynı zamanda iyi bir şey olduğundan emin olmak istiyoruz' diyen Zuckerberg, bu nedenle sistemlerine yeniden odaklanacaklarını söyledi. Güncellemeden sonra Facebook kullanıcıları yalnızca bakıp geçtikleri içerikler yerine gerçekten beğendikleri ve etkileşim kurdukları içerikleri görecekler.

Zuckerberg’e göre Facebook’un yeni haber kaynağı insanlar arasındaki konuşmaları ve etkileşimli içerikleri arttıracak. Şirket şu anda kullanıcıların hangi içerikleri görmek istediklerini anlayacak ve bu içerikleri daha fazla ön plana çıkaracak bir tahmin sistemi üzerinde çalışıyor.

Yapacakları güncellemenin sayfaların görüntülenme sayılarında bir azalma yaratacağının farkında olduklarını söyleyen Zuckerberg, 'Sayfalar yine haber kaynağında görünmeye devam edecek, fakat kullanıcıların tepki vermediği, etkileşimde bulunmadığı içerikler ve sayfalar ana sayfadan düşecek' dedi.

Facebook'un yeni haber kaynağı açıklamasını aşağıdaki videoda izleyebilir, ayrıca yeni haber kaynağı hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.