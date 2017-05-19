Zuckerberg, daha sonra terk edeceği Harvard Üniversitesi’ne kabul edildiği ana ait videoyu kişisel Facebook hesabında yayımladı.

2002 yılında henüz daha bir ergenken başvurduğu Harvard Üniversitesi, Mark Zuckerberg’in en büyük hayellerindendi. Diğer hayalini zaten hepimiz biliyoruz, kullanıyoruz hatta bazılarımız onsuz yapamıyoruz.

Kareli pijamasıyla oturduğu ranzasında Zuck, bilgisayar başındayken gelen maili duyan babası kamerasını alıp o anları videoya kaydediyor. Harvard’tan gelen onay mailini net bir şekilde gördüğümüz videoda Zuckerberg’in soğuk kanlı zafer tepkisi dikkatlerden kaçmıyor. Babası ise sevinçten köpeklerini bile kutluyor.

Şu an CEO’su olduğu Facebook’u Harvard’ta geçirdiği öğrencilik yılları sırasında kuran Mark, sonradan okulu şirketi için terk etti ve tamamen işine yöneldi. İlk başlarda bu durum biraz garipsense de kendisi Facebook’un 5. yıl dönümünde, şirket hisselerini halka açarak tüm gönülleri kazanmayı bildi.