On milyonlarca kullanıcısının verilerini sızdırarak başkanlık seçimi kampanyalarında kullanılmasını sağlayan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'na ifade vermeye başladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook’un kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg’in, Cambridge Analytica şirketine 87 milyon Amerikan vatandaşının verilerinin sızdırılarak mevcut başkan Trump'ın seçim kampanyasında kullanılması konusunda açılan soruşturma kapsamında ABD Senatosu’ndaki ifadesi dün itibari ile başladı.

Senato’daki ifadesinde, ‘’Birçok hata yaptığımızı kabul ediyorum. Google ve Twitter gibi Ticaret Komitesi ile iş birliği yapacağız.’’ diyen Zuckerberg’e 2010 yılında başlatılan ve reklam verenlerin ilk olarak kişisel verilere erişmesine izin verildiği ID tabanlı reklam gösterme uygulamasının hatırlatılması üzerine Facebook CEO’su, ‘’Bazen çok hızlı hareket ediyoruz. Fakat endişeleri dinledikten sonra cevap veriyoruz.’’ dedi.

Soruşturma kapsamında Florida'nın Demokratik Parti senatörü Bill Nelson ile de görüşen Mark Zuckerberg’in Senato’daki ifadesi başlamadan önce çekilen fotoğraflarında yüzündeki gerginlik açık bir şekilde görülüyordu. Zuckerberg’in Senato’daki ifadesi bugün ve yarın da devam edecek.