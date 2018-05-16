Yaşanan tüm skandallara rağmen servetini arttırmaya devam eden Mark Zuckerberg, doğduğu günden bu yana günlük ortalama 6 milyon dolar kazanıyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformunun kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg, geçtiğimiz pazartesi günü 34 yaşına girdi. Genç yaşına rağmen elde ettiği başarılar ile dünyanın en zengin insanları listesine girmeyi başaran Zuckerberg’in Forbes’a göre serveti yaklaşık 74 milyar dolar.

Elbette ki Zuckerberg bu serveti yalnızca Facebook sayesinde elde etmedi. Genç iş adamı öncelikle yükselişini fark ettiği Instagram’ı satın aldı ve kullanıcılara sunduğu yeni özellikler ile aktif kullanıcı sayısını katladı. Bununla da yetinmeyen Zuckerberg, günümüzde hala dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ı da satın aldı.

Forbes’ın verilerine göre dünyanın en zengin ve en güçlü insanlarından biri olan Mark Zuckerberg, doğduğu günden bu yana her gün ortalama 5.97 milyon dolar kazandı. Dünyanın en zengin insanı olan ve Forbes’a göre serveti 132 milyar dolar seviyesinde olan Jeff Bezos'un doğduğu günden bu yana günlük kazancı ise 6.8 milyon dolar.

Zuckerberg’in günlük ortalama kazancının çok yüksek olmasının asıl nedeni servetinin büyük olması değil, yaşının henüz çok genç olması. Zira günümüzde 62 yaşında olan ve çok uzun yıllar dünyanın en zengin insanı olan Microsoft kurucusu Bill Gates’in Mark Zuckerberg’den daha büyük bir serveti olsa da doğduğu günden bu yana ortalama kazancı 4 milyon dolar.