Mark Zuckerberg’in Facebook Hesabını Kim Yönetiyor?

Bloomberg’de yer alan habere göre Mark Zuckerberg’e Facebook profilini yönlendirmek için 12 kişi yardım ediyor.

Mark Zuckerberg’in Facebook profili, 85 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Yaptığı paylaşımları 100 binlerce kez paylaşılan, videoları milyonlarca kez izlenen Zuckerberg’in profilini tek başına kullandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira Bloomberg’te yer alan habere göre ünlü CEO’nun profili, 12 kişi tarafından yönetiliyor.

Bu kişilerden bazıları paylaşımların içerikleriyle ilgilenirken bazıları ise eğer karalayıcı ve hakaret içeriyorsa yorumların silinmesiyle ve bu yorumlara cevap vermekle ilgileniyor.

Zuckerberg’in günlük yaşamından kareler ise profesyonel isimler tarafından çekiliyor. Bu kişiler arasında Charles Ommanney gibi ünlü fotoğrafçılar yer alıyor.

Böyle anlatınca sanki her basit iş için bir çalışan tutulmuş gibi bir izlenime kapılmış olabilirsiniz fakat durum sandığı(m)nız gibi değil. Dijital dünyanın çok acımasız ve Zuckerberg’in imajının da çok kırılgan olması sebebiyle hesabının sürekli kontrol altında tutulması gerekiyor. Sonuçta yapılacak basit bir hatanın milyonlarca kişiye ulaşması gibi bir durum söz konusu.